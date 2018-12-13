Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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İlhan Mansız'ın o hali! Yıllar sonra ortaya çıktı...
Hürriyet'e özel binlerce fotoğraf arasında tozlu rafları karıştırdık. Ortaya birbirinden ilginç, bazılarını hiç görmediğiniz kareler çıktı. Galatasaray'dan, Fenerbahçe'den, Beşiktaş'tan ve diğer branşlardan spora mal olmuş kişilerin özel fotoğrafları...
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1/110
2/110
Ersun Yanal - Denizlispor (1999)
3/110
Süleyman Seba - Aziz Yıldırım
4/110
Şenol Güneş - Alpay Özalan
5/110
Hidayet Türkoğlu
6/110
Tolunay Kafkas
7/110
Serhat Akın - Ali Güneş
8/110
Emre Belözoğlu
9/110
Zinedine Zidane, Fransa formasıyla Türkiye karşısında
10/110
Rıdvan Dilmen
11/110
Rüştü Reçber
12/110
Rüştü - Ali Şen
13/110
Rıdvan Dilmen - Ali Yıldırım
14/110
Rıza Çalımbay
15/110
Olcay Şahan
16/110
Rüştü Reçber ve ailesi
17/110
Ersun Yanal - Denizlispor (1999)
18/110
Semih Şentürk
19/110
Engin İpekoğlu - Rüştü Reçber
20/110
Rıdvan Dilmen - Abdullah Ercan
21/110
Rüştü Reçber
22/110
Serhat Akın
23/110
Emre Belözoğlu ve Okan Buruk'un Milano'daki ilk günleri...
24/110
Fatih Akyel - Ümit Özat
25/110
Okan-Suat-Emre
26/110
Ümit Özat...
27/110
Beşiktaş'ın 1985-86 sezonu şampiyonluğunda Sinan Engin ve Ziya Doğan...
28/110
Hagi - Bülent Korkmaz
29/110
Alpay-Engin
30/110
Alpay-Rıdvan-Sergen
31/110
Metin-Ali Feyyaz
32/110
Alpay Özalan
33/110
Mircea Lucescu
34/110
Sergen Yalçın - Fatih Akyel
35/110
36/110
37/110
38/110
Galatasaray'ın Arsenal karşısında kazandığı tarihi UEFA zaferi öncesi F.Bahçe taraftarları...
39/110
40/110
41/110
42/110
Claudio Taffarel
43/110
Gökhan Töre
44/110
Capone - Taffarel
45/110
46/110
Fikret Orman
47/110
48/110
49/110
50/110
51/110
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53/110
54/110
Hagi - Sergen Yalçın
55/110
Alpay Özalan
56/110
Emre Belözoğlu
57/110
Rıdvan Dilmen - Oğuz Çetin - Nurettin Yıldız
58/110
Popescu - Hagi
59/110
60/110
Hugo Almeida
61/110
Werner Lorant'ın imza töreni
62/110
Emre Belözoğlu
63/110
İsmail Köybaşı
64/110
Atınç Nukan
65/110
Ricardo Quaresma
66/110
Hamza Hamzaoğlu - Fatih Terim
67/110
Burcu Hakyemez
68/110
Carlos Arroyo
69/110
Lukas Podolski
70/110
Ricardo Quaresma
71/110
Atiba Hutchinson
72/110
Gökhan Saki
73/110
Jose Sosa
74/110
Lucescu - Sinan Engin
75/110
Jose Sosa
76/110
Kenan Sofuoğlu
77/110
Jose Sosa
78/110
Jose Sosa
79/110
Rıza Kayaalp
80/110
Fikret Orman
81/110
Cedi Osman
82/110
Gökhan Zan - Ümit Aydın
83/110
Gürkan Uygun
84/110
Gürkan Uygun
85/110
Hagi - Tugay Kerimoğlu
86/110
87/110
İsmail Köybaşı
88/110
Jermaine Jones
89/110
Jermaine Jones
90/110
91/110
Galatasaray Eski Başkanı Mehmet Cansun ve Aziz Yıldırım dostluk yemeğinde..