İlhan Mansız'ın o hali! Yıllar sonra ortaya çıktı...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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GeriFutbol İlhan Mansız'ın o hali! Yıllar sonra ortaya çıktı...
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Futbol
Foto: Hürriyet
13 Aralık 2018 - 12:28,

İlhan Mansız'ın o hali! Yıllar sonra ortaya çıktı...

Hürriyet'e özel binlerce fotoğraf arasında tozlu rafları karıştırdık. Ortaya birbirinden ilginç, bazılarını hiç görmediğiniz kareler çıktı. Galatasaray'dan, Fenerbahçe'den, Beşiktaş'tan ve diğer branşlardan spora mal olmuş kişilerin özel fotoğrafları...

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1/110
2/110

Ersun Yanal - Denizlispor (1999)

3/110

Süleyman Seba - Aziz Yıldırım

4/110

Şenol Güneş - Alpay Özalan

5/110

Hidayet Türkoğlu

6/110

Tolunay Kafkas

7/110

Serhat Akın - Ali Güneş

8/110

Emre Belözoğlu

9/110

Zinedine Zidane, Fransa formasıyla Türkiye karşısında

10/110

Rıdvan Dilmen

11/110

Rüştü Reçber

12/110

Rüştü - Ali Şen

13/110

Rıdvan Dilmen - Ali Yıldırım

14/110

Rıza Çalımbay

15/110

Olcay Şahan

16/110

Rüştü Reçber ve ailesi

17/110

Ersun Yanal - Denizlispor (1999)

18/110

Semih Şentürk

19/110

Engin İpekoğlu - Rüştü Reçber

20/110

Rıdvan Dilmen - Abdullah Ercan

21/110

Rüştü Reçber

22/110

Serhat Akın

23/110

Emre Belözoğlu ve Okan Buruk'un Milano'daki ilk günleri...

24/110

Fatih Akyel - Ümit Özat

25/110

Okan-Suat-Emre

26/110

Ümit Özat...

27/110

Beşiktaş'ın 1985-86 sezonu şampiyonluğunda Sinan Engin ve Ziya Doğan...

28/110

Hagi - Bülent Korkmaz

29/110

Alpay-Engin

30/110

Alpay-Rıdvan-Sergen

31/110

Metin-Ali Feyyaz

32/110

Alpay Özalan

33/110

Mircea Lucescu

34/110

Sergen Yalçın - Fatih Akyel

35/110
36/110
37/110
38/110

Galatasaray'ın Arsenal karşısında kazandığı tarihi UEFA zaferi öncesi F.Bahçe taraftarları...

39/110
40/110
41/110
42/110

Claudio Taffarel

43/110

Gökhan Töre

44/110

Capone - Taffarel

45/110
46/110

Fikret Orman

47/110
48/110
49/110
50/110
51/110
52/110
53/110
54/110

Hagi - Sergen Yalçın

55/110

Alpay Özalan

56/110

Emre Belözoğlu

57/110

Rıdvan Dilmen - Oğuz Çetin - Nurettin Yıldız

58/110

Popescu - Hagi

59/110
60/110

Hugo Almeida

61/110

Werner Lorant'ın imza töreni

62/110

Emre Belözoğlu

63/110

İsmail Köybaşı

64/110

Atınç Nukan

65/110

Ricardo Quaresma

66/110

Hamza Hamzaoğlu - Fatih Terim

67/110

Burcu Hakyemez

68/110

Carlos Arroyo

69/110

Lukas Podolski

70/110

Ricardo Quaresma

71/110

Atiba Hutchinson

72/110

Gökhan Saki

73/110

Jose Sosa

74/110

Lucescu - Sinan Engin

75/110

Jose Sosa

76/110

Kenan Sofuoğlu

77/110

Jose Sosa

78/110

Jose Sosa

79/110

Rıza Kayaalp

80/110

Fikret Orman

81/110

Cedi Osman

82/110

Gökhan Zan - Ümit Aydın

83/110

Gürkan Uygun

84/110

Gürkan Uygun

85/110

Hagi - Tugay Kerimoğlu

86/110
87/110

İsmail Köybaşı

88/110

Jermaine Jones

89/110

Jermaine Jones

90/110
91/110

Galatasaray Eski Başkanı Mehmet Cansun ve Aziz Yıldırım dostluk yemeğinde..

92/110
93/110
94/110
95/110
96/110
97/110
98/110
99/110
100/110
101/110
102/110
103/110
104/110
105/110
106/110
107/110
108/110
109/110
110/110

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