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Spor Arena

İlhan Mansız'dan efsane 11! Olay kadro...

Beşiktaş'ın efsane isimleri arasında yer alan eski futbolcu İlhan Mansız, ideal ilk 11'ini sıraladı...

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Spor Arena'ya özel olarak verdiği kadroda Mansız, çok sürpriz isimleri bir araya getirdi ve ortaya olay bir ilk 11 çıktı... İşte efsane futbolcu İlhan Mansız'ın çarpıcı ilk 11'i:

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CORDOBA

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HILBERT - Sağ bek)

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RONALDO - Defans merkez

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PEPE - Defans merkez

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ADRIANO - Sol bek

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RIZA ÇALIMBAY - Ön libero

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BABEL - Sol kanat

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SERGEN YALÇIN - Ofansif orta saha

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QUARESMA - Sağ kanat

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AHMET DURSUN - Forvet

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İLHAN MANSIZ - Forvet

İlhan MansızBeşiktaşfutbolilk 11

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