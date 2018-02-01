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İlhan Mansız'dan efsane 11! Olay kadro...
Spor Arena
İlhan Mansız'dan efsane 11! Olay kadro...
Beşiktaş'ın efsane isimleri arasında yer alan eski futbolcu İlhan Mansız, ideal ilk 11'ini sıraladı...
Hürriyet Haber
01.02.2018 - 18:14
SON GÜNCELLEME
01.02.2018 - 19:30
Hürriyet Haber
01.02.2018 - 18:14
SON GÜNCELLEME
01.02.2018 - 19:30
1 / 12
Spor Arena'ya özel olarak verdiği kadroda Mansız, çok sürpriz isimleri bir araya getirdi ve ortaya olay bir ilk 11 çıktı... İşte efsane futbolcu İlhan Mansız'ın çarpıcı ilk 11'i:
Hürriyet Haber
01.02.2018 - 18:14
SON GÜNCELLEME
01.02.2018 - 19:30
2 / 12
CORDOBA
Hürriyet Haber
01.02.2018 - 18:14
SON GÜNCELLEME
01.02.2018 - 19:30
3 / 12
HILBERT - Sağ bek)
Hürriyet Haber
01.02.2018 - 18:14
SON GÜNCELLEME
01.02.2018 - 19:30
4 / 12
RONALDO - Defans merkez
Hürriyet Haber
01.02.2018 - 18:14
SON GÜNCELLEME
01.02.2018 - 19:30
5 / 12
PEPE - Defans merkez
Hürriyet Haber
01.02.2018 - 18:14
SON GÜNCELLEME
01.02.2018 - 19:30
6 / 12
ADRIANO - Sol bek
Hürriyet Haber
01.02.2018 - 18:14
SON GÜNCELLEME
01.02.2018 - 19:30
7 / 12
RIZA ÇALIMBAY - Ön libero
Hürriyet Haber
01.02.2018 - 18:14
SON GÜNCELLEME
01.02.2018 - 19:30
8 / 12
BABEL - Sol kanat
Hürriyet Haber
01.02.2018 - 18:14
SON GÜNCELLEME
01.02.2018 - 19:30
9 / 12
SERGEN YALÇIN - Ofansif orta saha
Hürriyet Haber
01.02.2018 - 18:14
SON GÜNCELLEME
01.02.2018 - 19:30
10 / 12
QUARESMA - Sağ kanat
Hürriyet Haber
01.02.2018 - 18:14
SON GÜNCELLEME
01.02.2018 - 19:30
11 / 12
AHMET DURSUN - Forvet
Hürriyet Haber
01.02.2018 - 18:14
SON GÜNCELLEME
01.02.2018 - 19:30
12 / 12
İLHAN MANSIZ - Forvet
İlhan Mansız
Beşiktaş
futbol
ilk 11
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