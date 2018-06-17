İlhan Mansız bombası! 4 isim de tamam...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bir yandan da teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcılığını yapacak isim konusunda karar vermeye çalışıyor.
Fotoğraflar: Arşiv
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Fotoğraflar: Arşiv
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Siyah-Beyazlılar'da, bu görev için 4 isim öne çıkıyor... İşte detaylar...
Fotoğraflar: Arşiv
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Yeni sezonda Şenol Güneş’in yanına bir yardımcı antrenör almak isteyen Beşiktaş yönetimi 4 adayla görüşüp prensipte anlaştı.
Fotoğraflar: Arşiv
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Başkan Fikret Orman ve yöneticiler, bir dönem Siyah-Beyazlı formayı giyen 4 ismi Teknik Direktör Şenol Güneş’in önüne koyacak.
Fotoğraflar: Arşiv
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Başkan Orman’ın hafta başında tecrübeli hocayla bir araya gelip adaylardan birini seçmesini isteyeceği öğrenildi.
Fotoğraflar: Arşiv
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Orman’ın İspanya’da görüştüğü Guti Hernandez’in, Beşiktaş’ta görev almaya hazır olduğunu ilettiği ortaya çıktı.
Fotoğraflar: Arşiv
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Her fırsatta Beşiktaş ve İstanbul hayranlığını dile getiren İspanyol antrenör, şu anda Real Madrid’in altyapısında görev yapıyor.
Fotoğraflar: Arşiv
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Guti’nin olumlu yanıt vermesine rağmen, yönetim kurulu içinde yardımcı antrenör ile ilgili farklı sesler yükseliyor.
Fotoğraflar: Arşiv
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Guti’nin ileride takımın başına geçebilecek bir potansiyeli olduğunu söyleyenler kadar, İlhan Mansız’ın 2002 Dünya Kupası’nda Şenol Güneş’in öğrencisi olması nedeniyle ikilinin daha iyi anlaşacağı görüşünü savunanlar da bulunuyor.
Fotoğraflar: Arşiv
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Ayrıca Yusuf Şimşek’in daha tecrübeli oluşu, Mustafa Doğan’ın da Mustafa Denizli ile çalışmasının avantaj yaratabileceği konuşuluyor.
Fotoğraflar: Arşiv
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Beşiktaş'ta yardımcı antrenör olarak görev yapan son isim Tamer Tuna'ydı. (Haber Türk)