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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Foto: AA-DHA-İHA
18 Mart 2019 - 09:52,

İkinci yarının puan durumu! Lider...

Spor Toto Süper Lig'de dengeler büyük ölçüde değişti. Sezonun ilk yarısını ligin sonlarında bitiren bazı takımların yükselişi dikkat çekerken, zirveden aşağıya inen takımların durumu da epey tartışıldı.

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1/23

İkinci yarıda alınan skorlara göre kim lider? İşte ikinci yarının puan durumu...

2/23

18-) Akhisarspor 4 puan

3/23

17-) Kasımpaşa 5 puan

4/23

16-) Göztepe 5 puan

5/23

15-) Erzurumspor 6 puan

6/23

14-) Bursaspor 7 puan

7/23

13-) Antalyaspor 8 puan

8/23

12-) Malatyaspor 8 puan

9/23

11-) Sivasspor 10 puan

10/23

10-) Atiker Konyaspor 10 puan

11/23

9-) MKE Ankaragücü 11 puan

12/23

8-) Trabzonspor 14 puan

13/23

7-) Kayserispor 14 puan

14/23

6-) Fenerbahçe 15 puan

15/23

5-) Alanyaspor 16 puan

16/23

4-) Beşiktaş 21 puan

17/23

3-) Çaykur Rizespor 22 puan

18/23

2-) Medipol Başakşehir 23 puan

19/23

1-) Galatasaray 23

20/23

"Kuralı bilmiyorlar. 14 yabancı mecburi değil, 14 Türk mecburi!"

Süper lig'in 26. haftasında Bursaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup eden Galatasaray'ın Teknik Direktörü Fatih Terim, kendisine yöneltilen yabancı sınırı hakkındaki soruya, "Yerli, yabancı diye bir kavram kitabımda yok. Sebebi, bahaneyi kaldıracağız. Avrupa şampiyonu olan ülkelerin hepsinde yabancı futbolcu sayısı serbest. Hep dünya ve Avrupa şampiyonu onlar oluyor" dedi.

21/23

İkinci yarıda en çok puanı toplayan takımlar Galatasaray ve Başakşehir olsa da, en dikkate değer yükselişi Çaykur Rizespor yaptı. Ligin ilk yarısını son sırada tamamlayan Karadeniz temsilcisi, ikinci yarıda 7 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak orta sıralara geldi.

22/23

Fenerbahçe'de istediği şansı bulamayan Aatıf, Rizespor'da yeniden doğdu. Sarı-lacivertlilerde bir ara kadro dışı da kalan Faslı yıldız, takımının formasıyla iki gol birden kaydetti. Sarı-lacivertli futbolcuların formsuzluğu göz önüne alındığında 32 yaşında yıldızın performansı pişmanlık yarattı.

23/23

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