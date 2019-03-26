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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Sabah
26 Mart 2019 - 09:13,

İki şok birden! Anlaşmaya vardılar...

Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmesi bitecek oyuncularla ilgili transfer haberleri yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı.

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Sarı lacivertli takımda iki futbolcunun takımdan ayrılması hemen hemen kesinleşti.

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Sarı-lacivertlilerin Slovak stoperi Martin Skrtel'in yeni sezon için Parma ile anlaşmaya vardığı, oyuncunun sözleşmesinin sona ermesinin ardından İtalyan takımının kadrosuna katılacağı öğrenildi.

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2016 yazında Fenerbahçe'ye transfer olan Skrtel, devre arasında yönetim ile bir görüşme yapmış ve sözleşmesinin uzatılması yönünde talepte bulunmuştu.

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Yönetim konuyu sezon sonuna erteleyince oyuncu da Parma'ya 'Evet' dedi.

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Takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan bir diğer isim ise Şener Özbayraklı...

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Milli futbolcunun sezon sonu için Galatasaray ile anlaşmaya vardığı, 8 maç sonra ligin bitmesinin ardından yeni takımının yolunu tutacağı kaydedildi.

7/13İKİNCİ YARI HİÇ OYNAMADI

İKİNCİ YARI HİÇ OYNAMADI

Galatasaray'ın serbest kalacak Linnes ile sözleşme uzatmayacağı ve sağ bek rotasyonunu Mariano- Şener ikilisiyle götüreceği öğrenildi.

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Şener bu sezon Süper Lig'de 9 karşılaşmada 592 dakika forma giydi. İkinci yarıda ise hiç sahaya çıkamadı.

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Martin Skrtel bir dönem Premier Lig'de Liverpool forması giymişti... (VİDEO)

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