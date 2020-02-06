İki skandal! Eto'o ve Nasri...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Samir Nasri'nin sözleşmesindeki maddelerin yanı sıra, Samuel Eto'o'nun ayrılık gerekçesi şoke etti:
Haber: Ali Naci KÜÇÜK / Foto: Hürriyet Arşiv
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Haber: Ali Naci KÜÇÜK / Foto: Hürriyet Arşiv
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Ara transfer döneminde Samir Nasri ve Eto’o ile yollarını ayıran Antalyaspor Kulübünün, sezon başına 13 milyon Euro’luk maliyetten kurtulduğu ortaya çıktı. Garanti paraları yıllık 10.5 milyon Euro olan iki yıldızın toplam maliyeti dudak uçuklattı.
Haber: Ali Naci KÜÇÜK / Foto: Hürriyet Arşiv
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Samir Nasri, 6 ay içinde cebine milyon Euroları koyarken, kaptan Eto’o’nun da Antalyaspor’u yüz üstü bırakıp ayrıldığı öğrenildi. Antalyaspor’da takım kaptanlığı yapan Samuel Eto’o’nun ayrılmadan önce ilginç bir çıkışa imza attığı ortaya çıktı. Kontratının sezon ortasında uzatılmasını talep eden Eto’o, “Ben bu takıma kaptanlık, futbolculuk, yeri geldi hocalık yaptım. Bunu hak ediyorum” dedi.
Haber: Ali Naci KÜÇÜK / Foto: Hürriyet Arşiv
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Antalyaspor yöneticileri ise “Biz senden sadece futbolcu olarak görevini yapmanı istiyoruz” sözleriyle Beşiktaş maçında oynamasını istedi. “Hazır değilim” yanıtı veren Eto’o’ya “En azından tribüne gel ve takımına destek ol” denildi. Ancak Kamerunlu yıldız “Maça da gelemem” çıkışı yaptı.
Haber: Ali Naci KÜÇÜK / Foto: Hürriyet Arşiv
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Sözleşmesinde galibiyet, beraberlik, asist ve gol başına primleri bulunan Samir Nasri, Antalyaspor’dan 5 ayda 5 milyon Euro aldı. Ancak asıl dikkat çeken ve tepki toplayan Samir Nasri’nin sözleşmesinde yer alan ve neredeyse adım başına para almasını garantiye alan maddelerdi. Yıldız oyuncunun transfer olurken sözleşmesine koydurduğu, maç başına, gol başına, asist başına gibi detay ve yüksek ücretlere, dünya çapındaki birçok futbolcunun sözleşmesinde dahi rastlamak mümkün değil. Halen bonservisi elinde ve kulüpsüz olan Nasri’ye Türkiye ve Avrupa’dan hiçbir kulüp Antalyaspor’dan talep ettiklerini vermeye yanaşmıyor.
Haber: Ali Naci KÜÇÜK / Foto: Hürriyet Arşiv
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Antalyaspor kulübü tüm bu yaşananlara karşın Eto’o’ya 1 yıllık yeni kontrat teklif etti. Eto’o ise, “Bu takım küme düşecek. Ben küme düşecek bir takımda oynamak istemiyorum. Alt ligde forma giyemem” diyerek Antalyaspor’un bu teklifini geri çevirdi. Ancak Akdeniz ekibinin yöneticilerini asıl şaşırtan ise küme düşmekten söz eden Eto’o’nun 19. hafta başlangıcında Antalyaspor’un 2 puan gerisinde yer alan Konyaspor’a imza atması oldu. Konyaspor, 20. hafta sonunda Antalya’nın 4 puan gerisine düştü. Konyaspor ile 2.5 yıllık sözleşme yapan Eto’o yarım sezon için 1.5 milyon Euro, önümüzdeki 2 sezon için ise yıllık 2 milyon Euro alacak.
Haber: Ali Naci KÜÇÜK / Foto: Hürriyet Arşiv
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Samir Nasri'nin dünya yıldızlarını kıskandıran geliri: