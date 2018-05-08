İki milli yıldıza 40 milyon Euro... Büyük piyango!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
İki milli yıldıza 40 milyon Euro... Büyük piyango!
Türk futbolunun ve milli takımın gelecekteki yıldızları olarak gösterilen iki isim için İngiliz ve İtalyanlar kesenin ağzını açtı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
1 / 8
Bu sezon transfer piyasası erken kızıştı... Ay yıldızlı ekibin iki yeni yıldızı ve geleceğin starı olarak gösterilen oyuncular için cazip teklifler var... İşte o detaylar...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
2 / 8
Süper Lig’de sezonun sonu geldi, transfer piyasası iyice hareketlendi. Bu doğrultuda Trabzonspor’un 2 flaş ismi, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür de çok revaçta. Öyle ki, genç futbolcuları çok uzun zamandır yakından takip eden, birçok maçlarını canlı takip ettiren İtalyan ve İngiliz kulüplerinin Bordo-Mavililer için servet değerinde rakamları gözden çıkardığı öğrenildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
3 / 8
Son olarak menacerler aracılığıyla Trabzonspor’un yeni yönetimine ulaşan ekiplerin, toplamda 40 milyon Euro’yu, (200 milyon TL) bulan rakamları ortaya attığı öne sürüldü.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
4 / 8
Ancak bu flaş tekliflere rağmen Trabzonspor Yönetimi, ne Yusuf’tan ne de Abdülkadir’den vazgeçmemekte kararlı. İkili için daha önce, “Ancak kulübümüzün toplam borcu olan 1 milyar TL’yi verirlerse satabiliriz. Yoksa onların bir mali değeri yok. Çok kıymetli oyuncular” açıklamasını yapan yeni başkan Ahmet Ağaoğlu’nun da fikrinin arkasında olduğu vurgulandı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
5 / 8
Yusuf ve Abdülkadir de gelen flaş tekliflere rağmen son kararı Trabzonspor Yönetimi’ne bırakmakta kararlı. 2 yıldız ile en kısa zamanda yöneticilerin özel bir görüşme yapacağı ve durumu aktaracağı dile getirildi. Her ihtimale karşın İtalyan ve İngiliz kulüplerinin Bordo-Mavili ekibin yöneticilerine, “Hemen karar vermeyin, sezon sonunda bir kez daha görüşelim” mesajını ilettiği de gelen haberler arasında.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
6 / 8
Devre arasında Yusuf ve Abdülkadir için İngiltere’den Arsenal ile Manchester United, İtalya’dan da Milan ve Roma nabız yoklamıştı. Devler, sezon boyunca bu ikiliyi takip ederken, oyuncu izleme ekiplerinin, kulüplerine olumlu rapor verdiği öğrenildi. (Fanatik)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
7 / 8
"Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür..." Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, takımın genç yıldızları hakkında çıkan transfer haberlerine bakın ne yanıt verdi. İzlemek için videoya tıklayınız... (Görüntüler A Spor'a aittir.)