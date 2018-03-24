Igor Tudor'dan Galatasaray'a 2. şok!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Fatih Terim öncesi G.Saray'ı çalıştıran Tudor, 7.5 milyon liralık alacak davası açmıştı. Bu gelişmenin ardından sarı kırmızılılara ikinci şok...
Fotoğraflar: Arşiv
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Fotoğraflar: Arşiv
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Hırvat çalıştırıcının sezon sonu için de bir planı olduğu iddia edildi. İşte o detay:
Fotoğraflar: Arşiv
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Tudor'un Kardemir Karabükspor'dan Galatasaray'a geçtiğinde imzaladığı sözleşmesinde, "Şampiyonluk primi 500 bin eurodur. Şampiyonlar Ligi'ne kalınması durumunda 400 bin euroluk prim almaya hak kazanacaktır" maddesi bulunuyordu.
Fotoğraflar: Arşiv
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Hırvat çalıştırıcı bu kapsamda da sarı kırmızılı kulübün başını ağrıtacak bir hamleye hazırlandığı ve 39 yaşındaki teknik adamın sezon sonu bir dava daha açabileceği kulübe iletildi.
Fotoğraflar: Arşiv
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"KARŞILIKLI ANLAŞALIM"
Hırvat teknik adamın avukatının gönderdiği uyarı mektubunda, "G.Saray'ın başarısında müvekkilimin başarısı gözardı edilemez. Sezon sonunda yeni davalarla yüz yüze kalmamak açısından sizi anlaşmaya davet ediyorum" dediği iddia edildi. (Akşam)
Fotoğraflar: Arşiv
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YENİ ADRESİ...
Öte yandan Türkiye'den ayrıldıktan sonra Antalyaspor, Alanyaspor ve Konyaspor'dan teklif aldığını belirten Tudor'un Semih Kaya'nın takımı Sparta Prag'dan da teklif aldığı ve Prag'a gitmeye sıcak baktığı öğrenildi.