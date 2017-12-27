Igor Tudor'dan bomba açıklamalar: "Dursun Özbek'in yüzüne baktım ve..."

Galatasaray'daki macerası biten ve ülkesine dönen Igor Tudor, Hırvat basınına açıklamalarda bulundu. Ayrıldıktan sonra 3 teklif aldığını dile getiren Hrıvat çalıştırıcı, acele etmeyeceğini ve sakince düşünüp karar vereceğini dile getirdi. Sporske Novosti isimli basın kuruluşuna konuşan Tudor şu açıklamaları yaptı:
Spor Arena / DIŞ HABERLER
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"Çok iyi bir oyun modeli bulduk ve 8 puanlık bir avantaj kazandık. Şunu itiraf etmeliyim ki çok iyi bir fikstürümüz vardı. Lig başlarında hiç derbi yoktu. Bu galibiyetler kulüpte tarifsiz bir hava yarattı. Ligin şampiyonu belli olmuştu. Bundan sonra artık kıracağımız rekorları düşünüyorduk. Rakiplerimiz hiç böyle bir şeyle karşılaşmamıştı.
Spor Arena / DIŞ HABERLER
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"İyi bir takıma karşı (Trabzonspor) kaybettik. Hiçbir takım için kolay bir atmosfer değildi. Bu skorun ardından kolektif bir şok oldu kulüpte. Mağlubiyetin ardından başkan beni arayarak neler olduğunu sordu. Ona baktım ve gülümseyerek, bir şey yok dedim. Bu sadece bir mağlubiyetti."
Spor Arena / DIŞ HABERLER
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"İkinci yenilgide 200 kadar taraftar tesislerin önünde toplandı. Üst sırada olmamıza rağmen istifa istiyorlardı. Hayatımın büyük bir kısmını Batı'da geçirdim. Benim için bu şekilde kovulmak normal değildi. 16 haftanın 14'ünde liderdik ve 17 hafta sonunda iyi bir pozisyonda olacaktık.
Spor Arena / DIŞ HABERLER
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Kulüp içinde herkesin oturup son birkaç aydaki eksikleri gidermek için masaya oturmamız son derece normal bir şey. Türkiye'deki maçlar zor ve tehlikeli. Trabzonspor, Başakşehir ve Beşiktaş gibi 3 zorlu takıma karşı kaybettik. Bunlar şampiyonluğun büyük adayları. Dördüncü mağlubiyeti (Yeni Malatyaspor) saymıyorum; çünkü o maçta herkes benim görevden alınmamı bekliyordu.
Spor Arena / DIŞ HABERLER
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"Hayatımın büyük bir kısmını Batı'da geçirdim. Beni için bu şekilde kovulmak normal değildi. 16 haftanın 14'ünde liderdik ve 17 hafta sonunda iyi bir pozisyonda olacaktık. Kulüp içinde herkesin oturup son birkaç aydaki eksikleri gidermek için masaya oturmamuz son derece normal bir şey. Türkiye'deki maçlar zor ve tehlikeli. Trabzonspor, Başakşehir ve Beşiktaş gibi 3 zorlu takıma karşı kaybettik. Bunlar şampiyonluğun büyü adayları. Dördüncü mağlubiyeti (Yeni Malatyaspor) saymıyorum; çünkü o maçta herkes benim görevden alınmamı bekliyordu.
Spor Arena / DIŞ HABERLER
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"Üç teklif aldığım doğru. Acelem yok. Çalışmak için doğru yeri seçmek istiyorum"