Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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IFAB yetkilisi resmen açıkladı! Alanyaspor - Fenerbahçe maçı tekrar mı oynanacak?
Türkiye günlerdir Alanyaspor - Fenerbahçe maçında yaşanan 'kural hatası' iddialarını konuşuyor.
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Şimdi söz sırası, futbol oyun kurallarını belirleyen Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) yetkililerinde...
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IFAB yetkilisi Alanyaspor - Fenerbahçe maçındaki tartışılan taç pozisyonu için kuralın ne söylediğini ve tekrar kararı olup olmaması hakkındaki görüşünü açıkladı.
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Aytemiz Alanyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Lig'in 4'ncü hafta maçında kural hatası olduğu gerekçesiyle TFF'ye başvuran sarı-lacivertliler, maçın tekrarlanmasını istiyor.
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Kanarya, 2 gerekçe ile TFF'ye başvuruda bulunarak maçın iptalini istedi. Fenerbahçe'ye göre Alanyaspor maçında iki kural hatası yapıldı.
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Bunlardan birincisi; ilk gol öncesi Alanyaspor oyuncusu tacı yanlış yerden kullandı ve top tekrardan ev sahibi ekibe verildi. Sarı-lacivertliler, ikinci kural hatasının ise ikinci gol öncesi Cisse'nin henüz ceza sahasını terk etmeden kalecinin topu oyuna sokmasını gösterdi.
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KANARYA KONUYU TFF'YE TAŞIDI
Fenerbahçe yönetimi ise Alanya maçında tespit ettikleri bu 2 durumu ise Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirerek, maçın tekrarlanmasını istedi.
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KALECİ ATIŞI KURALI
Kale vuruşu kullanıldığında, penaltı sahası içerisinden çıkmaya zaman bulamamış bir rakip oyuncu varsa hakem oyunu durdurmaz. Lakin, atış hızlı kullanılmış olsa dahi alanda kasıtlı bir şekilde bulunan rakip takım oyuncusu avantaj sağlayamaz.
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TAÇ KURALI MADDE 15/1:
Top oyun alanına girmesiyle oyunda sayılır. Şayet top oyun alanına girmeden evvel yere değmesi durumunda taç atışı aynı takım tarafından aynı yerden yeniden kullanılır. Eğer taç atışı doğru kullanılmazsa, rakip takım tarafından yeniden kullanılır.
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Sabah'a konuşan Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) yetkilileri, A.Alanyaspor - Fenerbahçe maçındaki tartışılan taç pozisyonu için kuralın tekrarı gerektirdiğine işaret etti.
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Olay yaratan taç pozisyonu hakkında futbolun kural koyucusu olan IFAB (Uluslararası Futbol Birliği Kurulu) merak edilen soruları cevapladı.
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Pozisyonda kural hatası olup olmadığı sorusuna hakem hataları hakkında yorum yapmak istemediklerini belirten IFAB yetkilisi Boudien Broekhuis, yanlış yerden taç atılmasıyla ilgili maddeyi bize yanıt olarak gönderdi:
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"Eğer hatalı bir taç atışı gerçekleşmişse, bu atışın tekrarında topun rakip takıma geçmesi gerekmektedir. Aynı takımın taç atışını tekrarında da kullanması için gereken durum ise şudur:
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"Eğer taç atışında top saha içi yerine saha dışı bir yere ilk olarak değerse, bu durumda topu aynı takım tekrar alır ve tacı kullanır."
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RAPORLARDA YOK
Alanyaspor-Fenerbahçe maçına damga vuran taç atışıyla ilgili tartışmalar sürüyor. Maçın gözlemcisinin bu anı raporuna yazmadığı öğrenildi.
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Aytemiz Alanyaspor yetkililerinden Alpaslan Edizer ise tartışılan konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
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"Oyuncumuz taç atışını kullanmadan önce Özkahya yerin olması gerekenden farklı olduğu düşüncesiyle oyunu zaten durduruyor. Sonrasında da oyuncumuz taç atışını durmuş oyuna rağmen atıyor. Tacın tekrarı var gibi görünse de aslında ilk taç atışı sırasında oyun zaten oynanmıyor.
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Yani ikinci atılan taç atışı aslında hakem için ilk atılan taç anlamına geliyor. Bu da tacın el değiştirmesi gerektiği durumunu da ortadan kaldırır."