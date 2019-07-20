Ibrahimovic terör estirdi! 3 golden sonra...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Dünya yıldızı Zlatan Ibrahimovic, ABD'nin Los Angeles Galaxy takımında sürdürdüğü kariyerinde sansasyonel bir harekete imza attı.
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Los Angeles Galaxy ile Los Angeles FC arasında oynanan MLS derbisinde İsveçli yıldız 3 gol atmasının yanı sıra maç sonrası ortalığı karıştırdı. İşte detaylar...
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37 yaşında olmasına rağmen formundan hiçbir şey kaybetmeyen yıldız forvet, takımının 3-2 kazandığı karşılaşmada 3 gol birden atarak 'ben buradayım' dedi.
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Los Angeles derbilerindeki 6 maçta 4 gole ulaşan Zlatan, ligde de 16 golle krallık yarışında 21 gollü Carlos Vela'nın ardından ikinci sırada.
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Meksikalı yıldız Los Angeles FC'nin iki golünü kaydetse de yenilgiyi engelleyemedi. Los Angeles FC 46 puanla liderliğini korudu. Galaxy ise onu 37 puanla takip ediyor.
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Maçta kaydettiği skorlarla kariyerinde 520. golünü atmış olan Ibrahimovic, maç sonunda kendini çok iyi hissettiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
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"Dolu bir statta ezeli rakibe karşı oynadığımız zaman adrenalin doluyorum. Ligin en iyi maçında en iyi oyunumu oynamak istiyorum. Her gün play-off modundayım"
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Ibrahimovic, maç bittkten sonra ise rakip takımın teknik direktörü Bob Bradley ile küfürlü bir tartışma yaşadı.
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Hat-trick yaparak rakibini yıkan Zlatan, hızını alamayarak Bradley'e, "S. git! Evine dön seni küçük k.ltak" dedi.
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Ibrahimovic'in video kaydında duyulan bu sözleri büyük infial yarattı.
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Ibrahimovic'in saha içinde ve dışında yaptığı sataşmalara alışık olunsa da, rakip teknik direktöre karşı yapılan hakaretler tepki çekti. Zlatan basın mensuplarına ise şu ifadeleri kullandı:
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"FIAT ARABALAR İÇİNDE FERRARI'YİM"
"Dürüst olmak gerekirse MLS Avrupa seviyesinde değil. Daha önce seviyeme yakın kişilerle oynuyordum ve anlaşmak kolay oluyordu. Burada FIAT arabalar içinde bir Ferrari gibiyim"
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Ferrari FIAT'a dönüşebilir. FIAT da Ferrari olabilir. İsveç Milli Takımı'nda da aynı durum vardı.
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Bunu kabul etmiyorum. Topun bana gelmemesini ya da geç gelmesini kabul etmiyorum. Onların benim seviyeme gelmelerini istiyorum. Tüm bunlar beni yavaşlatıyor. Amerika'da bu oyun daha hızlı oynanmalı, daha taktiksel ve ritmik olmalı
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Los Angeles Derbisi öncesi yapılan bir röportajda, Zlatan Ibrahimovic'in Carlos Vela hakkındaki sözleri de çok konuşulmuştu...
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Muhabirin kendisine, ligin en iyi oyuncusu Vela, takımları da ligin zirvesinde dediğinde; "Vela kaç yaşında, 29. Kariyerinin zirvesinde mi? Ben 29 yaşında neredeydim? Avrupa'nın en iyi kulüplerinde..." yanıtını vermişti.
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"Kesinlikle onunla aramızda çok fark var" diyen Zlatan, 38'ine merdiven dayadığı şu günlerde geceye damga vuran isim oldu...