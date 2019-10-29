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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29 Ekim 2019 - 13:11,

Hulk Hogan ortaya çıktı! Yine kavga...

WWE SmackDown efsanesi Hulk Hogan, bir otelde kavgaya karıştı...

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WWE SmackDown'ın unutulmaz isimlerinden Hulk Hogan, uzun bir aradan sonra ortaya çıktı.

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Kendisi gibi eski dövüşçü Ric Flair ile Kansas'ta bir otelin barında bulunan Hogan, gayet sakin bir şekilde muhabbetini sürdürüyordu.

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Hogan, dönüş sırasında ise bir 'hayranının' saldırısına uğradı.

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Otel lobisinde Hulk Hogan'a hakaret eden bir kişi, eski dövüşçüyü sinirlendirdi.

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İkili, bir süre hararetli bir şekilde konuştu...

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Olayın ardından konuşan Hulk Hogan, yaşananları şöyle anlattı...

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''Bana saldıran adam baya bir sarhoştu. 4 kişiyle beraber olduğunu söylüyordu. Hepsi de 40-45 yaşlarındaydı. Ufacık boyları vardı, kaşığa benziyorlardı.''

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''Arkamdan küfrettiler. Normal şartlarda umursamam, yürümeye devam ederim. Ama neden bilmiyorum beynim dondu. Arkamı döndüm ve düşündüğüm tek şey elimdekini onun kafasına fırlatmaktı.''

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''Dedim ki hey kardeşim, istersen dışarı çıkalım ve aynı şeyi yüzüme karşı söyle''

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''Söyleyemedi...''

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