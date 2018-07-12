Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hırvatistan'a elenen İngiltere'de Cüneyt Çakır öfkesi
Rusya'da devam eden Dünya Kupası'nda Hırvatistan'a yarı finalde 2-1'lik skorla elenen İngiltere'de maçın Türk hakemi Cüneyt Çakır'ın verdiği kararlara hem sosyal medyada hem de basında tepki gösteriliyor.
Kaynak: CNN Türk / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: CNN Türk / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Rusya'da devam eden Dünya Kupası'nda Hırvatistan'a yarı finalde 2-1'lik skorla elenen İngiltere'de maçın Türk hakemi Cüneyt Çakır'ın verdiği kararlara hem sosyal medyada hem de basında tepki gösteriliyor.
Kaynak: CNN Türk / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Independent haber sitesinde yer alan yazıda, "Cüneyt Çakır'dan beklenen sahada disiplini sağlamasıydı. Herkes onu 2013'te Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Manchester United - Real Madrid maçında Nani'ye gösterdiği kırmızı kartla hatırlar. O dönem Manchester United menajeri olan Sir Alex Ferguson'un büyük öfkesine rağmen, Çakır Nani'yi sert müdahalesi sonrası oyundan atmış, Manchester United da elenmişti" diyor.
Kaynak: CNN Türk / Fotoğraflar: Arşiv
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Ancak Independent yazısında Cüneyt Çakır'ın sertliğe taviz vermeyen disiplinli yaklaşımının dün akşam oynanan İngiltere - Hırvatistan karşılaşmasında kaybolduğunu ifade ediyor:
Kaynak: CNN Türk / Fotoğraflar: Arşiv
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"Çakır anlaşılmaz bir biçimde her türlü sert müdahaleye göz yumdu. Önce Dejan Lovren tam da Dejan Lovren'e yakışır bir şekilde çok sert bir müdahale yaptı. Ancak Çakır gibi disiplini ön plana alan bir hakemin kartlarının cebinde kalması garipti."
Kaynak: CNN Türk / Fotoğraflar: Arşiv
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Independent daha sonra Lovren'in Raheem Sterling'e de sert bir faul yaptığını, ancak Çakır'ın sadece sözlü uyarıyla yetindiğini ifade ediyor.
Kaynak: CNN Türk / Fotoğraflar: Arşiv
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Independent, "Lovren hat-trickini 90 dakikanın bitiş düdüğü çaldıktan sonra Cüneyt Çakır'ın kulağına bağırıp çağırarak tamamladı. Ancak bu kez sözlü uyarı bile gelmedi" diyor.
Kaynak: CNN Türk / Fotoğraflar: Arşiv
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Beraberlik golüne tepkiler
Ancak Independent'a göre Cüneyt Çakır'ın maçın kaderini etkileyen kararı Hırvatistan'ın ikinci yarıda attığı beraberlik golüyle geldi.
Kaynak: CNN Türk / Fotoğraflar: Arşiv
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"Walker kafayla topu uzaklaştırmaya çalışıyordu. Perisic ise ayağını fazlasıyla kaldırarak pozisyona girdi. Walker'ın kafası topun ve Perisic'in ayağının altında kalıyordu. Ancak İngiltere'nin endirek serbest vuruş çağrıları sonuçsuz kaldı. Çakır golü verdi."
Kaynak: CNN Türk / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Çakır'ın gol pozisyonundaki kararı ve maç genelindeki yönetimi sosyal medyada da İngiltere taraftarlarının tepkisini çekti.
Kaynak: CNN Türk / Fotoğraflar: Arşiv
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İngiliz Amerikan Futbolcusu Jermaine Eluamunor Twitter'dan "Hırvatların yerde kaldığı her pozisyonda hakem faulü çalıyor. İngiliz oyuncular yerde kalınca hiçbir şey yapmıyor. Son iki saattir tansiyonumun yükselmesinin nedeni bu hakem" dedi.
Kaynak: CNN Türk / Fotoğraflar: Arşiv
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Bazı kullanıcılar ise 2013'teki Nani pozisyonuyla dün akşamki beraberlik golü pozisyonunun benzerliğine dikkat çekerek, "O pozisyonda Nani'yi oyundan atan bir hakem için bu pozisyonun faul olması gerekirdi" dedi.
Kaynak: CNN Türk / Fotoğraflar: Arşiv
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Cüneyt Çakır'ın maç performansının FIFA tarafından incelenmesi gerektiğini söyleyen bir Twitter kullanıcısı ise "Spor için utanç verici" dedi.
Kaynak: CNN Türk / Fotoğraflar: Arşiv
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Bir yanda sevinç, diğer yanda ise hüzün... Hırvatistan'ın Dünya Kupası'nda tarih yazması, iki ülkeye de farklı duygular yaşattı. Maçın son düdüğü ile birlikle bir yanda mutluluk hakimken, diğer yanda ise gözyaşları sel oldu... O anları izlemek için videoya tıklayınız...