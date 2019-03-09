Hırsız selfie çekti, fotoğraftaki ünlü ortaya çıktı...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hırsızın, evin içinde eşi ve çocuğu varken soygunu yaptığı yazılmıştı. Flaş bir gelişme yaşandı...
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Celtic'ten olaylı bir şekilde Leicester'a geçiş yapan menajer Brendan Rodgers'a, Celtic taraftarları maç içerisinde pankartla ateş püskürmüştü. Tepkiler, evinin soyulmasına kadar ilerledi ama evi soyan kişinin Celtic taraftarı olup olmadığı henüz belirlenemedi.
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Yine de, evden alınan şeylerin arasında, Rodgers'ın Celtic zamanlarında kazandığı madalya ve ödüller olduğu basına yansımıştı.
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The Sun, hırsızın kimliğini açığa çıkarabilecek flaş bir gelişme paylaştı! Hırsız, Brendan Rodgers'ın evinin dışında olduğu tespit edilen bir özçekim paylaştı ve dedektifler harekete geçti.
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Özçekimin arka planında gözüken evli çiftin, Brendan Rodgers ve eşi Charlotte olduğu açıkça belli oluyordu.
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The Sun'a yakın kaynaklardan biri; "Polisler, bu fotoğraf sonrası hırsızı mutlaka yakalayacaktır. Hırsızlığın yapıldığı sırada banyoda dehşet anları geçiren eşi ve 6 yaşındaki çocuğuna yapılanlar cezasını çekmeli." açıklamasını yaptı.
Rodgers, konuyla ilgili olarak; "Gecenin bir vakti böyle bir şeye kalkışmak korkunç bir şey! Kızları çok korkutmuşlar." açıklamasını yapmıştı.