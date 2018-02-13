Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Hıncal Uluç'tan Belhanda'ya: "Sorumsuz, ruhsuz... İyi ki kırmızı gördü"
A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, 90'A programında Galatasaraylı oyuncu Belhanda ve deneyimli teknik adam Fatih Terim hakkında açıklamalarda bulundu.. Belhanda'nın sorumsuz olduğunu ifade eden Uluç, Fatih Terim'in de artık oyuna zamanında müdahale edemediğini söyledi.. İşte Uluç'un sert eleştirileri...
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O ikinci yarı boyunca ben Fatih Terim'i seyrettim. İnanamıyorum. Fatih Terim'i büyük hoca yapan doğru zamanda doğru kararı vermesi ve uygulamasıdır. Belhanda'nın ve Feghouli'nin adeta rakip takımlara oynadıkları 45 dakikayı seyrettim. Belhanda 1 asist yaptı, Feghouli gol attı diye ikisini de takımda tuttu. Göz göre göre santrayı geçemedi.
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Galatasaray'ın ikinci yarı başında bir topu direkten döndü. Üçüncü dakikadan 70'inci dakikaya kadar Galatasaray'ı ezdi adamlar. İkinci yarı santradan çıkamadılar. Neden? Gomis, Belhanda ve Rodrigues sürekli top kaybetti. Fatih hocam artık oyuna artık zamanında müdahale edemiyor. Kim çıkacak, kim girecek artık doğru seçemiyor. Bu takım 45 dakikada bitiyorsa günahı Fatih Terim'indir. Şampiyonluğa oynayan bir takım 45 dakikada bitmez. Bunun yolları var. Yan pas, geri pas yaparsın. Bunun da mucidi Fatih Terim'dir. Fatih Terim eski Fatih Terim değil.
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Belhanda tembel, topa basmayan, sorumsuz.. Hem oynarken sorumsuz, hem kendini attırırken sorumsuz... Ali Sami Yen'deki Fenerbahçe maçında kim attırdı 70. dakikada kendini? 2 sarı kart gördü ikisinin de anlamı yok. Biri hakeme tepki, diğeri de hakemi kandırmaya teşebbüs. Hem de öyle bir attı ki kendini, beni oyundan at diyerekten.
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Galatasaray'da alternatif oyuncu yok. Hele Belhanda kendisinin bile alternatifi değil. Onun kırmızı kartına benim kadar sevinen bir adam yoktur. Hiç değilse bir maçı Belhandasız oynayacak Galatasaray. Bu kadar sorumsuz, ruhsuz, her an Galatasaray'ı 10 kişi bırakabilecek potansiyele sahip. Kendi kaptırdığı topa koşmuyor. Messi'nin yeteneği varmış, bana ne yeteneğinden.
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Sabri'yi severdim. 5 numaralık oyuncuysa hep 7 oynardı. Belhanda güya 10'luk ama 7'lik oynadığı maç yok. Ben hiç 2 yıldızlık maç oynadığını görmedim Belhanda'nın...