Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Hıncal Uluç: TFF Aziz Yıldırım'ın emriyle çalışıyor
Usta yazar Hıncal Uluç'un, A Spor'daki açıklamaları dikkat çekti. Uluç, cezalar konusunda TFF'yi eleştirdi. İşte o sözler...
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"Deniz Selin Ünlüdağ, Eskrim tarihinde madalya alan ilk Türk kadın. Muhteşem bir şampiyonluk yaşadı. Maalesef Türk spor medyası Pepe'nin sol ayağını konuştu. Bir Türk kızının Avrupa Şampiyonluğu Pepe'nin ayak parmağı kadar yer bulmadı. Böyle bir şey olamaz. Böyle gazetecilik olamaz."
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"Kendisi gündem olmasın diye Beşiktaş taç hırsızıdır diyor. İsitifa Caner kaç maç ceza aldı? 6 maç. Hangi hareketten? Fernandao hangi hareketi yaptı. Türkiye'de dünyada hangi anlama gelir o hareket? Adam anlamaz mı... Öyle bir hareket yaptılar. Caner'e altı veren kurul Fernandao'ya iki veriyor onu da bire indiriyor. Mukayese edilemeyecek kadar.c
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Nouma'nın futbol hayatı Türkiye'de bitti. Tahkim Fenerbahçe'nin emriyle toplanıp karar alan hemen 1 maça indirdi. Sıkıysa bir Beşiktaşlı futbolcu bir harekete teşebbüs etsin. Bu PFDK, bu Tahkim Kurulu Aziz Yıldırım'ın emri ile çalışıyor. Algı yaratıyorsun..."
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"YAYINCI KURULUŞ DA EMİR KULU"
Adriano'nun pozisyonu... Türkyie'de yan yana koşan veya beraber topa çıkan birisi yere düşerse muhakkak yüzünü kapayarak düşüyor. Çünkü yüze hareketin cezası sarı kart. Hakemin bunu anlayıp çözememesini bunu anlayıp süzmemesine hiç itiraz etmiyorum. Bu sahtekarlar liginde hakemleri buna zorluyorlar. Türkiye'de yayıncı kuruluş yok ki bunun programını yapsın, bu ne ayıptır, sahtekarlıktır diye. Sadece Tahkim Kurulu, PFDK değil yayıncı kuruluş da emir kulu. İşine gelmiyor böyle program yapmak. Bu olayın suçlusu kim diye program yaparım 1,5 saat. Sabahtan beri anons ederdim. Ben bile maçı seyrederken durdurma maçı sıkıntıdan patladık demiştim.. Baktım çocuğun gözüne bant koyuyorlar. Amacı top oynamak değil, amacı karşısındakine sarı kart gösterip attırmak.
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Bu hafta sonu evde epey vakit geçirdim. Haftanın 9 maçından 8'ini seyrettim. Hayatımda bu kadar sıkıldığımı hatırlamıyorum. Rakipler de birbirine denk gibi. Bu kadar kötü bir Başakşehir ve Göztepe... Tahmin edemezsin. Bu adamlar niye alınmış, niye bu kadar para verilmiş? Göztepe'nin hocası da Başakşehir'in hocası da bizim gibi bakıyor öyle.. 7-0'lık galibiyetin bir özelliği var benim için. Bu sene ilk defa bir maçı rahat seyrettim. Sinirlenmeden, öfkelenmeden. Çünkü karşıda rakip yok, geleni gideni atıyorlar. Çağlar denen kaleci gelen her topu içeri aldı.