Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Hıncal Uluç: Terim böyle oynatırsa Aykut'a ikram olur
Duayen gazeteci Hıncal Uluç, Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısındaki durumunu değerlendirdi. İşte Uluç'un kendine has yorumlarıyla haftanın değerlendirmesi...
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Hakem konusu artık beni iğrendiriyor. Televizyon başında midem bulanıyor. Hiçbir hakem gücenmesin darılmasın, hiçbirine inancım kalmadı. Bari aralarında toplanıp şöyle karar verelim diye bir standarda varsınlar.
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Burak 3 defa kendini yere attı. Hakeme hakaret ettiği için de sarı kart gördü. Ardından aynı Burak kendini 2 kere daha yere attı, kart yok; ama Akhisarlı'ya var. Şu gollerde imzası olan Burak'ın o şartlarda sahada olmaması lazımdı. Serdar'ın 3 tane arka arkaya sarı kartlık hareketi var, atabildi mi? Galatasaray'ın stadın Galatasaray'ın oyuncusuna o kartları göstermek yürek ister. O yürekler sadece küçük takımlara işliyor. Her takım her takımı yenebilir, sondan bir evvelki takım Konyaspor Galatasaray'ı yeniyordu. Hakem Serdar'ı atabilseydi veya Volkan boş pozisyonları atabilseydi yenmişlerdi Galatasaray'ı.
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Dört büyükler içeride oynuyorlarsa seyirciden daha çok etkilenebilecek hakemleri veriyorlar eyyam yapsın diye. Deplasmanda oynuyorlarsa buralara daha güvenilir hakemler atanıyor onlra sıkıntı olmasın diye. Yusuf Namoğlu bir açıklama yapsana, ne ağırşeyler konuşuyorum. Beşiktaş'a belediye başkanlığı yaptığın zamanlar günlerce konuşurduk seninle. Benim eski dostum Yusuf Namoğlu sana söylüyorum. Hıncal'a cevap veriyorum diye gönderelim sana kameraları. Satır satır yayınlayacağım.
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Her hakem hata yapar. Hata başka şey. Yanlış başka şey. Beşiktaş'ın penaltı pozisyonu yayıncı kuruluş 4. gösterişte bulabildi. Görse onu da verirdi. Anlık penaltı başka bir şey, elle ayakla çekmek başka bir şey. Medel'in yaptığı o, el ense tırpan. Hakemlere dikkat edin ve sonra deyin ki Hıncal Uluç sen haksızsın...
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Bu hafta oynattığı topu oynatırsa Fatih Terim, Aykut'a maçı ikram eder. Aykut'un bu futbolunda Mehmet Ekici'nin yeri yok. Çünkü bu futbolda oyun kurmak yok. Oynatmamak var. Galatasaray öyle değil, oyun kurmazsa kazanamaz. Bu Mehmet Ekici Galatasaray'a cuk oturur. Belhanda futbolcu filan değil. Feghouli kanat adamı değil. Forvet arkası oynar. Kanat oynayacaksan Galatasaray'da kanat adamı var. Sinan'ı gördünüz işte nasıl gol attı. Donk kötü, çok kötü oynuyor. Onu daha evvel alırdı Fatih Terim, Serdar Aziz'i daha erken alırdı.
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Serdar Aziz'i 2 dakikada atar hakem Fener stadında. Selçuk oyun kuruculuğu unutmuş. Adama top atacağına etrafında dolanıyor. En çok vakit geçiren takım yere düşen Volkan değil, Galatasaray. Hesaplayın, Galatasaray'ın yan pasları mı daha çok vakit geçiriyor, yerde yatan Volkan mı? Tüm gazeteler Fatih Terim Galatasaray'ı kurtardı yazıyor. Ligin sonundaki bir takıma yenilirken, kazanmak için çılgınlıklar yapmak zorunda kalan takım kimin? Tabelacılığın bu kadarını hafsalam almıyor. Fatih Terim'in kafası başka yerde. Fatih Terim'in kafası futbolda olduğu zaman ben neler yaptığını biliyorum. 97'den beri...