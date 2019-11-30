Hikmet Karaman'dan Ergin Ataman ve Shane Larkin yorumu!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hikmet Karaman, yerinde takip ettiği Anadolu Efes - Bayern Münih maçı sonrasında Shane Larkin'in tarihi performansını yorumladı ve Ergin Ataman ile anlaştığı projeyi anlattı.
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Anadolu Efes'in Bayern Münih'in 104-75 mağlup ettiği ve Shane Larkin'in 49 sayıyla EuroLeague rekoru kırdığı mücadeleyi salonda takip eden Hikmet Karaman, maç sonrasında beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.
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Hikmet Karaman'ın yorumları şu şekilde;
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Hoca 1 dakika kenarda tutup oyuna almak istemiş olabilir ama oyuncu psikolojisi de sayıları atıp rekorlar kırmak istiyor, oyunda kalmak istiyor. Bence Ergin Ataman orada müthiş bir koçluk yaptı.
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O pozisyonda bile oyuncusunu dışarı alıp tekrar içeri sokup EuroLeague'in sayı kralı olmasını sağladı. Tarihte bir maçta en çok sayı atan oyuncu oldu. Böyle bir oyuncu yok.
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Ergin hocayı tebrik etmek lazım, böyle bir oyuncuyu nasıl bulmuş, nasıl transfer etmiş. Keşke biz de futbolda böyle oyuncular bulsak.
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Ergin Hocayı kutladık, 'Bu oyunla NBA şampiyonu oluruz' dedi. Mükemmel bir oyun var. Maça bakıyorum, diğer oyuncuların attığı baskete bakıyorum, bir Shane Larkin tek başına takım.
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49 sayı var, bir ara takımdan fazla sayı atmıştı, saydım yani, bakıyorum kim ne kadar attı. Mükemmel.
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Ergin hoca ile konuşuyoruz sürekli. İstanbul'da bir takımda olsam, haftada bir gün futbol takımı ile basketbol takımını bir gün çalıştırmak üzere anlaştık.
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Futbolda da hocalar basketbolu takip ediyorlar. Teknik, taktik olarak da. Bazı benzer şeyler de var.
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Geçen gün bir maçtaydı, tahtada bir takım setler de gösterdi, beraber çalışmamız gerek onları.