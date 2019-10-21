Herkesin konuştuğu pozisyon! Mustafa Yumlu, Luiz Gustavo...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Peki faul var mı? Hakem pozisyona yakındı, net bir müdahale de yoktu.
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89’da Luiz Gustavo’nun Mustafa Yumlu’ya müdahalesinde faul kararı çıkmalıydı.
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Pozisyon kesinlikle ceza alanının dışındaydı, penaltı olmazdı.
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Denizlisporlu futbolcu Mustafa Yumlu maçın ardından hakem Fırat Aydınus'un kararlarına isyan etti.Yumlu'nun sözleri şöyle;Aynı pozisyon Fenerbahçe'ye olsa Fırat hoca inanıyorum penaltı verecek. Zanka'nın beni düşürdüğü pozisyon. Penaltı olması için ne yapılması gerekiyor başka? Neden VAR'a bakılmıyor? Gustavo'nun kendisi bile faul dedi.
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"NEDEN BÖYLE YAPIYORLAR?"
"Biz Anadolu takımıyız diye mi böyle yapıyorlar? Fenerbahçe üst sıralardan kopmasın diye mi yapıyorlar? İnanamıyorum ya! İnanamıyorum."
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Denizlispor Kulüp Başkanı Ali Çetin, hakemleri ağır bir şekilde eleştirerek, "13 ay oldu ben yönetime geleli. Başkan olarak bugüne kadar hiç böyle konuşmadım artık bu vicdanın son noktası yazıklar olsun. Bu insanlar 5 TL’lik çakmak satarak bu kulübü bu hale getirdi. Emin olsunlar ki 1 milyon 100 bin nüfuslu bu şehir buraya bunların başına yıkar..."
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"Böyle bir haksızlık bir daha eğer bu kulübün başına gelirse bu insanları burada kimse durduramaz. Yazıklar olsun bu vicdansızlık başka hiçbir şey değil. Yani bu kadar kulübün üstüne gelinmez. 8. haftada 5 tane penaltı bizim hak ettiğimiz hiç penaltı yok. Bu güne kadarda hep sustuk artık bundan sonrada susmayacağız bunun başka ötesi de yok yazıklar olsun yani” diye konuştu.
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Fenerbahçe'nin sezon başı Real Madrid'e 5-3 kaybettiği maçın gollerini izliyoruz...