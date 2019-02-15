Herkesin gözünden kaçtı! 100 milyon pound...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Benfica'nın UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği maçta Portekiz ekibinin 19 yaşındaki oyuncusu Joao Felix ilk 11'de başladı.
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Bu sezon Benfica ile çıktığı 23 maçta 9 gol atıp 3 asist yapan Felix, Avrupa'nın pek çok kulübünün radarına girmişti...
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Galatasaray-Benfica maçını Türk Telekom Stadı'nda İngiliz kulübü Manchester United'ın scout ekibi de izledi.
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Guardian gazetesi, Barcelona, Juventus ve Paris Saint Germain'in de takip ettiği Joao Felix için Manchester United'ın 100 milyon pound civarında bir rakamı gözden çıkardığını yazdı.
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Manchester United'a yakın bir kaynak konuyla ilgili The Sun'a yaptığı açıklamada, gözlemler sonucunda yapılan değerlendirmelerin tamamen pozitif olduğunu belirtti.
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"Gerçek bir yetenek olarak görülüyor. Gerçekten ilgiyi arttıran biri. Zeki bir oyuncu ve Portekiz efsanesi Deco'ya benziyor.
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"Gözlemciler onu Sporting Lisbon'a karşı oynanan derbi maçında seyretti. O maçta gol attı. Onun için girişimler olacak gibi duruyor."
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Real Madrid ve Bayern Münih'in de yakından ilgilendiği oyuncu için The Express'in haberine göre Liverpool, 61 milyon Sterlin tutarında bir teklif yaptı ancak Benfica bu teklifi reddetti. Real Madrid, Bayern Münih, Borussia Dortmund, PSG, Chelsea gibi takımlar da Felix'i radarına aldı.
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Oyuncunun serbest kalma bedeli ise 120 milyon euro...
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"İşimiz zor ama her şeyi deneyeceğiz"
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Benfica mağlubiyetinin ardından tur için umutlarını kaybetmediklerini ve savaşacaklarını söyledi. Terim, ayrıca UEFA’nın bu turda VAR’ı uygulamaması hakkında ise "UEFA, kupasına üvey evlatlık yapıyor. Diğer yanda VAR var, burada yok" yorumunu yaptı.