Herkes şok oldu! Gözyaşlarıyla açıkladı...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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NBA'de Golden State Warriors 3-1 geride olduğu play-off final serisinin 5. maçında deplasmanda Toronto Raptors'u 106-105 mağlup ederek seriyi 3-2'ye getirdi.
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Basketbol severleri şok açıklama ise maçın hemen ardından geldi.
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Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmaya ise beklenmedik sakatlık damga vurdu.
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Houston Rockets ile oynanan yarı final serisinin 5. maçından bu yana sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Kevin Durant, kritik karşılaşmada oynadı.
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Maça iyi başlayan Durant 12. dakikada sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kaldı.
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Yıldız basketbolcu topun kendisinde olduğu bir pozisyonda bir darbe gelmemesine rağmen, sağ ayak bileğini tutarak kendini yere bıraktı.
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Warriors cephesi bu sakatlıkla büyük şok yaşadı.
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Artçı şok ise Golden State Warrriors Basketbol Operasyonları Başkanı Bob Myers'tan geldi.
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Durant'in sakatlığı ile ilgili açıklama yapan Myers, yıldız ismin aşil tendonundan sakatlık geçirdiğini açıkladı.
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Bu açıklama sırasında gözyaşlarını tutamayan Myers, Durant'in oynatılmasıyla ilgili eleştirilere de "Kevin son 4 haftadır sağlık ekibimiz tarafından takip ediliyordu. Gece oynamasına karar verildi. Bu kararı hep birlikte aldık" ifadelerini kullandı.
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İlk gelen bilgilere göre Durant'in parkelere geri dönmesi 1 yıl sürebilecek.
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Ibaka ve Lowry susturdu
Bu arada Toronto taraftarı Kevin Durant'ın sakatlandığı pozisyonda sevinç çığlıkları atarken, taraftarı Kyle Lowry ve Serge Ibaka susturdu.
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Golden State Warriors iki yıldızı Stephen Curry ve Klay Thompson performansları ile seriye 6. maça taşımayı başardı.
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Warriors farkı bir ara 14 sayıya kadar çıkardığı karşılaşmayı uzun süre önde götürürken, 4. çeyrekte Raptors'ta Kawhi Leonard üstü üste bulduğu basketlerle takımını öne geçirdi.
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Son anları büyük çekişme ve heyecana sahne olan karşılaşmadan ise 106-105 galip ayrılan taraf konuk ekip Warriors oldu.
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Warriors'ta Stephen Curry 31 sayı, 6 ribaund, 7 asist, Klay Thompson 26 sayı, 6 ribaund, 4 asist, Kevin Durant 12 dakikada 11 sayı, 2 ribaund, Draymond Green 10 sayı, 10 ribaund, 8 asistle oynadı.
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Toronto cephesinde ise Kawhi Leonard 26 sayı, 12 ribaund, 6 asist, 2 top çalma, 2 blok ile öne çıkan isim olurken, Kyle Lowry 18 sayı, 4 ribaund, 6 asist, Marc Gasol 17 sayı, 8 ribaund, 2 asist, Serge Ibaka 15 sayı, 6 ribaund, Pascal Siakam 12 sayı, 4 ribaund, 2 asistle maçı tamamladı.
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Toronto Raptors'ın 3-2 önde olduğu serinin altıncı maçı Oracle Center'da Perşembe günü oynanacak.
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Toronto Raptors'un seriyi 3-1'e taşıdığı 4. maçtan kesitler...