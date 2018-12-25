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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
Foto: DepoPhotos, Kaynak: Fanatik
25 Aralık 2018 - 13:58,

Herkes Slimani dedi ancak! Benzia...

Fenerbahçe hayal kırıklığı yaratmaya devam ederken, Slimani'yle birlikte en çok tepki alan oyuncuların başında Benzia geliyor.

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10 numara oyuncusu olarak sezon başı Lille'den kiralanan Cezayirli oyuncu ligde sadece 1 asist yapabildi ve hiç gol katkısı vermedi.

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Son dönemde orta sahanın ortasına da çekilen Benzia, burada da istenilen performansı gösteremedi. Hatta Antalyaspor maçında sadece yan pas yapabildi.

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Benzia'nın bu performansı ise seneler önce Fenerbahçe'nin bir başka hayal kırıklığı yaratan oyuncusu Maldonado'yu hatırlattı.

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2007/2008 sezonunda devre arasında takıma katılan ve sadece yana verdiği garanti paslarla ün yapan Maldonado da hatasız pas oranıyla hatırlanıyordu!

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2008/2009 sezonunda Aragones'le de şans bulan Maldonado, İspanyol teknik adamla da istenilen performansa ulaşamadı.

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Şilili oyuncu Fenerbahçe kariyerinde çıktığı toplam 27 maçta sadece 3 asist yapabilmişti. Sarı Lacivertliler Maldonado için 1 milyon Euro bonservis ödemişti.

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"Problem yaşayacağımızı zannetmiyorum. Fenerbahçe şeklen bu sıralamadadır."

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, takımın ligdeki pozisyonunu hiç kimsenin içine sindiremeyeceğini söyledi...

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