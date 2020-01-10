Fanatik
Haber Giriş: 10 Ocak 2020 - 07:29,
Herkes onu konuşuyor! Sosyal medyada Hakan Bilal Kutlualp patlaması...
Fenerbahçe'de sportif direktör Damien Comolli'nin Twitter'da hesap açıp, transfer konusunda değerlendirmelerde bulunmasının ardından Fransız futbol adamıyla yolların ayrılma noktasına geldiği iddia edilmişti.
Taraftarlar ise geçmişte Alex de Souza ve Nicolas Anelka gibi transferlerde başrol oynayan Hakan Bilal Kutlualp'i yönetimde görmek istediklerini sosyal medyadaki yorumlarıyla dile getiriyorlar.
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