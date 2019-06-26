Herkes onu konuşuyor! Seyyar satıcılıktan zirveye

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Spor dünyasında herkes hem başarısı hem de hayat hikayesiyle ilham veren bir ismi konuşuyor.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1/18
Herkesin konuştuğu bu isim ise NBA takımı Milwaukee Bucks'ta forma giyen Giannis Antetokounmpo...
2/18
2013 yılında NBA'e katılan Nijerya asıllı Yunan basketbolcu bu sezon gösterdiği performansla hem takımının normal sezonunu 1. bitirmesini sağlarken, sezonun 'En Değerli Oyuncusu' MVP'si ödülünün sahibi oldu.
3/18
Dünyanın en iyi basketbolcuları arasına giren Antetokounmpo'nun hayat hikayesi ise ilham verici.
4/18
Giannis 12 yıl öncesine dek aile bütçesine katkıda bulunabilmek için Atina’da sokak sokak dolaşıp seyyar satıcılık yapıyordu.
5/18
Ailesi 1992’de Nijerya’dan göçmen olarak Yunanistan’a gelen Giannis, 6 Aralık 1994’de Atina’nın varoş semtlerinden Sepolia’da doğdu.
6/18
Çocukluk yılları büyük zorluklarla geçti.
7/18
Anne, baba ve dört kardeşiyle 2 odalı bir evde yaşayan Giannis, parasızlıktan bazen sadece ekmek ile karnını doyurmak zorunda kaldı.
8/18
O günleri “Zor yıllardı. Paramız yoktu ama tüm aile odada toplandığımızda mutluyduk, gülüyorduk. Sokaklarda, saat, güneş gözlüğü, CD satıyordum. 25 Euro kazandığım gün bayram ediyordum” diye anlatan 2.11 metre boyundaki basketbolcu, şimdi ise yılda 24 milyon dolar kazanıyor.
9/18
Hayırseverliğiyle tanınan Giannis, sık sık Yunanistan’da düzenlenen sosyal yardım kampanyalarına katılıyor.
10/18
24 yaşındaki yıldız, normal sezonu maç başına 27,7 sayı, 12,5 ribaunt, 5,9 asist ortalamalarıyla tamamlayarak, güçlü rakiplerinin önünde MVP ödülünün sahibi oldu.
11/18
En değerli oyuncu (MVP) ödülü için James Harden ile birlikte Paul George ile çekişen Giannis Antetokounmpo, isminin açıklanmasıyla birlikte duygu patlaması yaşadı.
12/18
Duygusal anlar yaşayan Antetekounmpo gözyaşlarına engel olamadı.
13/18
Nijerya asıllı Yunan oyuncu, törendeki seyircilerin kendisine destek vermesiyle birlikte konuşması boyunca ağlamıştı.
14/18
Giannis Antetokounmpo, sezon içerisinde oynanan Indiana Pacers maçında 33 sayı, 19 ribaunt ve 11 asistle triple double yapmıştı...