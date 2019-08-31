Herkes onu konuşuyor! Mustafa Öğretmenoğlu...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
İ.M. Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmaya 5 gol, 5 kırmızı kart ve yaşanan olaylar damga vurdu. Spor yazarları mücadeleyi böyle değerlendirdi.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Uğur Meleke: Adebayor Diagne'den daha genç
Dün herkes kartlara, verilen-verilmeyen gollere odaklanacak ama bence antrenörlerin ajandaları farklı: Dün Kayseri’de tam 4 kaleci kadrodaydı. Bir resmi maçta dünya rekoru olabilir bu! Galatasaray’da da göbekte göbekli Ömer, hücumda da Adebayor’dan kafaca yaşlı Diagne seçimleri, birer mesaj içeriyor. Terim, acil transfer istiyor.
2
Diagne’li 45 dakikada paralize bir Galatasaray izledik dün. İkinci-üçüncü bölge geçişi sadece Feghouli’ye bağımlı bir Galatasaray. İkinci devrede de belki mükemmel oynamadılar ama Babel’in ileri uçta olduğu bölümün bilançosu şu: Bir gol attı, bir penaltı yaptırdı, iki golü sayılmadı, Abdennour’a iki kartı da o göstertti. Ama Terim’in son oyuncu değişiklik hakkını Jimmy-Yunus değil Linnes’ten yana kullanmasından anlaşılan şu: Terim, kadrosunu yetersiz buluyor. Sadece Falcao da değil, daha fazlasını istiyor.
3
Bu arada sonuçtan bağımsız iki detaya parantez açmak lazım: Birincisi, Nzonzi... Bunca kötünün içinde yine ayakta kaldı. Oyunu biliyor, Galatasaray’ın kaybettiği toplarda doğru yerde olmayı başarıyor. Muhtemelen en az Fernando kadar katkı yapacaktır sarı kırmızılılara. 30 yaşında ama Galatasaray’ın 500 bin Euro opsiyonla ikinci bir yıl daha kiralayabildiği kontrat makul. Halen milli takım oyuncusu. Üstelik Fransa’nın merkezde Pogba, Kante, Ndombele, Matuidi, Tolisso, Rabiot, Capoue, Doucoure ve daha fazlasından oluşan süper bir havuzu varken.
4
İkinci detaysa, daha can sıkıcı: 1’inci dakikada Ömer, 5’te Rienstra, 6’da Henrique, 7’de Feghouli, 8’de Adebayor, 9’da Henrique, 10’da Ömer... Bunlar keşke maçtaki şut dakikaları olsaydı! Ama maalesef faul dakikaları bunlar. Ben bir yerden sonra not almayı bıraktım, ama mesela Henrique faul yapmayı bırakmadı!
5
48’de Feghouli hızlı hücuma çıkarken çekip indirdiği hareket, tam 6’ncı faulüydü. Türkiye’de ilk 1 saatte kart çıkarılması yasak olduğu için(!), tek başınıza rahatlıkla 48 dakikada 6 faul yapabiliyorsunuz bu ligde. Sonra “gençler neden Süper Lig izlemek istemiyor” diye hayıflanıyoruz. Bu oyuna olağanüstü gönül bağı olmayan bir gencin para verip “faul arası futbol” izlemek istememesi çok doğal bence.
6
Maç çığırından nasıl çıktı?
“FAUL arası futbol”u biraz daha detaylandırayım: Dünkü ilk bir saatte (yani 11’e 11’ken) Kayserispor toplam 16 faul yaptı. Bunların 13’ünü ikinci ve üçüncü bölgede yaptılar. İlk bir saati Henrique 6, Adebayor ve Mensah 3’er, Rienstrea 2 faulle geçtiler. Bunların hepsi orta saha ve hücum oyuncuları. (Henrique kırmızı kartı, sekizinci faulünde gördü)
7
İlker Yasin: Falcao'yu bırak, Babel'e bak
Aylardır Diagne’yi satmaya, Falcao’yu almaya çalışan G.Saray yönetiminin bu zaafiyeti Fatih Terim’i neden hala ayağa kaldırmadı, anlaşılır değil. Orta sahada Ndiaye ve Fernando’nun yerine alınan Seri ve Nzonzi için de ‘veteran’ kararı vermek çok erken değil! Bu gelenler, gidenleri aratacaklar. Terim “Herkes Falcao’yu konuşuyor. Benim bir stoper ve orta sahaya ihtiyacım var” derken yönetime bir takım mesajlar gönderdi ama anlayan kim. Varsa yoksa hep Falcao. Terim haklı.
8
Bu takımın en zayıf yeri stoperleri, Luyindama, Marcao ve Donk. Bu üçlü ile G.Saray ne ligde ne Şampiyonlar Ligi’nde ne de hazırlık maçlarında sonuç alır. Luyindama’nın 38. dakikada çevre kontrolü yapmadan kalecisine verdiği geri pasını Henrique teşekkürlerle gole çevirdi. G.Saray çok pas yaparak bekleri öne atarak rakip kaleye gitmek istedi ama pas futbolunda Feghouli ve Balhanda vasatın altında kaldı.
9
Hikmet Karaman’ın 19 yeni transferle zamana ihtiyacı var. Ama o da rakibi durdurmak için futbolcularına yakın temaslı, sert ve rakibi bezdirmeye yönelik bir oyun işareti verdi.
10
MOR İVME GETİRDİ
İkinci yarı başlarken topa değmeyen Diagne’nin çıkarılması doğruydu ama daha doğrusu onun maça başlamamasıydı. Emre Mor, hareketli, mesafe kat eden futboluyla G.Saray’a ivme kazandırdı. Aynı dakika içerisinde hem sarı hem kırmızı görmesi aşırı yüklemenin sonucuydu. Abdennour’un 66’da penaltı pozisyonunda, 72’de de Henrique’nin bir ağır kararla yine kırmızı kart görmesiyle Kayseri oyundan koptu. Belhanda’nın beraberlik golünden sonra G.Saray oyunu iyi domine etti, dokuz kişi kalan rakibi karşısında bütün riskleri alarak oynamaya başladı.
11
İki bek, Nagatomo ve Mariano’nun çıkarılıp hücuma yönelik Linnes ve Adem’i oyun süren G.Saray 87’de Babel’le oyunu 2-1’e getirdi. Dokuz kişilik Kayserispor Umut’la 90+3’te beraberliği yakaladı. Sekiz dakikalık uzatma süresi bittiğinde 2-2’lik eşitlik vardı. Öğretmenoğlu uzattıkça uzattı ama G.Saray hakemin bu ikramını fazla uzatmadı ve 90+9’da Adem Büyük maçın skorunu belirleyen golü atarken VAR odası tartışmalarına, hakemin karar verdiği uzatma sürelerinin bitiminden sonra daha ne kadar devam edileceği konusu da eklenecek.
12
G.Saray’ın dün akşamki oyuncusu ve sahanın en iyisi Babel’di.
13
BU ATAMA NEYE GÖRE YAPILDI?
Mustafa Öğretmenoğlu’nun bu maça hangi kriterlerle atandığını merak ediyorum. Öylesine kritik maçta bu kadar kolay kartlarına başvurması ve kart değerlendirmesini adilane yapamaması, VAR odasıyla konuşma bölümlerinin çok uzaması, görüntüyü izleme kararı konusunda inisiyatif kullanamaması ve de maçın kendi tayin ettiği uzatmaları bittikten sonra maçı oynatmaya devam etmesi ve G.Saray’ın bu golü bulması...
14
8 kişilik ev sahibi için bu maçta kabul edilemeyecek çok noktalar var. Ama yarım asıra yaklaşan bir futbol yorumcusu olarak benim de kafamda hakemle ilgili karanlık noktalar var.
15
Mehmet Demirkol: Standart buysa...
Kuşkusuz 4 kırmızı kart. Eğer ligin kart standardı buysa kırmızı kart olmayan maç olmaz. Sınırdaki her pozisyon kart olarak değerlendirildi. Eğer MHK bunu vaat ediyorsa 2 hafta sonunda fikir değişti demektir. Çünkü oynanan 18 maçta durum buydu.
16
Deniz Çoban: Kırmızılar kolay çıktı
Dün akşam oynanan maç, hakem ekibi açısından çok zor geçti. Kritik pozisyonlar çoğunluktaydı ve hakemlerin doğrularının yanında yanlış kararları da oldu. İlk sözümü Galatasaray’ın ofsayt gerekçesiyle iptal edilen iki golüyle ilgili söylemek istiyorum.
17
Pozisyonlar günahı ve sevabıyla VAR’da oturan Volkan Bayarslan’ın sorumluluğunda. Ofsayt çizgileri “sıfır hata” ile ölçüm yapıyor ama verileri giren sonuçta insan... Futbol Oyun Kuralları’na göre top ayaktan çıktığı anda değil, topa temas anında ofsayt çizgileri çizilmeli. Görüntülere göre sanki pozisyon bir kare sonra durdurulmuş. Bir kare önce durdurulsa, sonuç farklı çıkar mıydı, bilemiyorum.
18
Mariano’ya ikinci sarı gereksiz
63. dakikada VAR müdahalesi sonucu Galatasaray lehine verilen penaltı doğru. Abdennour’un kolları omuz hizasının üzerine kadar kalkmıştı. Aynı zamanda kafa ile atılan şutu eliyle önlemek sarı kartı gerektirir. Hakemin 2. sarısı doğru.
19
İkinci sarı kartlar; net, tartışmasız ve herkes tarafından kabul edilebilir olmalıdır. 73’de Henrique’nin Mariano’ya bence ikinci sarı kartı gerektirir sertlikte bir müdahalesi yoktu.
20
Umut’un atılması doğru
90’da Emre Mor’un kartı da çok kolay çıktı. Bana göre 2.sarı kartı Emre’nin tepkisinden dolayı gösterildi ama tepkisi de tolere edilebilecek düzeydeydi. Kayserispor 2. golünde faul olmadığı fikrindeyim. Evet, bir müdahale var ama bu faulü gerektirecek kadar bir müdahale değil.
21
Ben gol kararının doğru olduğunu düşünüyorum. 95’de Umut Bulut’un atılması da doğruydu.