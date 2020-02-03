Herkes onu konuşuyor! Efsane futbolcunun oğlu çıktı...
Galatasaray'ın sahasında 4-1 kazandığı HES Kablo Kayserispor karşılaşmasının orta hakemliğini Zorbay Küçük yaptı.
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27 yaşındaki Küçük performansıyla futbol kamuoyundan da büyük takdir topladı.
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2010 yılında HİF hakemi olarak hakemliğe adım atan Zorbay Küçük, 2012 yılında il hakemliğine, 2014 yılında Bölgesel Hakemliğe, 2015 yılında da C klasman hakemliğine yükseldi. 2016 yılında B klasman hakemliğine terfi etti.
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Genç hakem, 7 yıl önce Adana Gençlerbirliği - Nevşehir Bedeliyespor Bölgesel Amatör Ligi maçıyla hakemlik kariyerine başladı.
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Süper Lig'deki ilk maçını 2017-2018 sezonunun son haftasında Trabzonspor'un Karabükspor'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmayla yönetti.
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Küçük 20. haftası geride kalan Süper Lig'de bu sezon ise 10 maçta görev yaptı. Bu maçlarda 49 sarı, 1 kez de kırmızı kartına başvurdu.
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Zorbay Küçük bu sezon 3 kez penaltı kararı verdi.
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Ekonometrist olan Zorbay Küçük, iyi derecede İngilizce biliyor.
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Genç hakemin babası ise Malatyaspor'un efsane isimlerinden Feyzullah Küçük.
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Süper Lig'in genç hakemiyle ilgili spor yazarlarının yorumları ise şöyle:
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İlker Yasin: Adanalı, ekometrist, 27 yaşında... Sahadaki futbolcuların çoğundan atletik ve koşan biri... Ekonomi bilimiyle uğraşıyor. Müthiş İngilizcesi var. İnanılmaz sakin tavırları ve futbolcuyla iletişiminde onların mesleklerine saygılı... Zorbay Küçük, Türk futbolunun önümüzdeki 10-15 yılına damga vuracak ve FIFA kokartına yürüyecek bir hakem. Dokuz yıllık hakemlik geçmişinde bu kadar kısa zamanda bu mesafeyi kat etmek başarısının zaten bir ölçüsü. TFF Merkez Hakem Komitesi art niyetten uzak, sadece gördüğünü çalan hakemleri Zorbay Küçük gibi öne atmalı.
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