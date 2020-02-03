Herkes onu konuşuyor! Efsane futbolcunun oğlu çıktı...

İlker Yasin: Adanalı, ekometrist, 27 yaşında... Sahadaki futbolcuların çoğundan atletik ve koşan biri... Ekonomi bilimiyle uğraşıyor. Müthiş İngilizcesi var. İnanılmaz sakin tavırları ve futbolcuyla iletişiminde onların mesleklerine saygılı... Zorbay Küçük, Türk futbolunun önümüzdeki 10-15 yılına damga vuracak ve FIFA kokartına yürüyecek bir hakem. Dokuz yıllık hakemlik geçmişinde bu kadar kısa zamanda bu mesafeyi kat etmek başarısının zaten bir ölçüsü. TFF Merkez Hakem Komitesi art niyetten uzak, sadece gördüğünü çalan hakemleri Zorbay Küçük gibi öne atmalı.