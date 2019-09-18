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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
18 Eylül 2019 - 00:38,

Herkes onu konuşuyor! Çılgın maçta tarih yazdı...

Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk hafta maçında Avusturya ekibi Salzburg evinde Belçika ekibi Genk ile karşı karşıya geldi.

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1

Salzburg Şampiyonlar Ligi'nde ender rastlanan bir skora imza attı.

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Red Bull Arena'da oynanan karşılaşmaya ev sahibi takım çok hızlı başladı.

3

Avusturya ekibi henüz 2. dakikada 19 yaşındaki Norveçli golcüsü Erling Haland'ın golüyle maçta 1-0 öne geçti.

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Mücadelenin 34. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Haland takımının ve kendisinin 2. golüne imza attı: 2-0

5

Bu golden sadece iki dakika sonra Hwang Hee-Chan ile Salzburg maçta farkı 3'e çıkardı.

6

Genk 40. dakikada Lucumi ile maçtaki ilk golünü buldu ve skoru 3-1 yaptı.

7

Gecenin adamı Haland 45'te yine sahnedeydi. Norveçli golcü maçtaki 3. golünü hat-trick yaptı.

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İlk yarı bu skorla bitti derken 45+2'de Szoboszlai skoru 5-1'e getiren golü kaydetti.

9

52. dakikada Genk'te Trabzonspor'un eski oyuncusu Bongonda'nın asistinde Samatta farkı 3'e indirdi: 5-2

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52. dakikada Genk'te Trabzonspor'un eski oyuncusu Bongonda'nın asistinde Samatta farkı 3'e indirdi: 5-2

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62. dakikada Salzburg'da Ulmer skoru tayin eden golü attı: 6-2

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Salzburg'un 19 yaşındaki futbolcu Haland kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ederken, çıktığı ilk devler ligi maçında 45 dakikada hat-trick yaparak tarihe geçti.

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Haland geçtiğimiz sezonun devre arasında Norveç ekibi Molde'den 5 milyon euro bonservis bedeliyle Salzburg'a transfer olmuştu.

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Haland 7. haftası tamamlanan Avusturya Ligi'nde müthiş bir performans sergiliyor.

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Genç golcü 7 maçta 11 gol ve 5 asiste imza atmış durumda.

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