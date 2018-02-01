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Herkes onu konuştu! Cenk Tosun'un kulübedeki o anları...
Futbol
Herkes onu konuştu! Cenk Tosun'un kulübedeki o anları...
İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Everton ile Leicester City kozlarını paylaştı.
Hürriyet Haber
01.02.2018 - 09:27
SON GÜNCELLEME
01.02.2018 - 09:42
Hürriyet Haber
01.02.2018 - 09:27
SON GÜNCELLEME
01.02.2018 - 09:42
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Everton ile Leicester City karşı karşıya geldi. Yeni transfer Theo Walcott attığı 2 golle takımına galibiyeti getiren isim oldu.
Hürriyet Haber
01.02.2018 - 09:27
SON GÜNCELLEME
01.02.2018 - 09:42
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Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun bu karşılaşmada 90 dakika boyunca forma şansı bulamadı.
Hürriyet Haber
01.02.2018 - 09:27
SON GÜNCELLEME
01.02.2018 - 09:42
3 / 6
Maçta forma şansı bulamayan Cenk Tosun ise yedek kulübesinde öyle bir şey yaptı ki...
Hürriyet Haber
01.02.2018 - 09:27
SON GÜNCELLEME
01.02.2018 - 09:42
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Karşılaşmanın 85. dakikasında yedek kulübesinde görünen Milli futbolcu kameralara fena yakalandı.
Hürriyet Haber
01.02.2018 - 09:27
SON GÜNCELLEME
01.02.2018 - 09:42
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Cenk Tosun yedek kulübesinde otururken yere tükürmek istedi. Ancak yanlışlıkla koluna tükürünce ortaya bu komik görüntüler çıktı.
Hürriyet Haber
01.02.2018 - 09:27
SON GÜNCELLEME
01.02.2018 - 09:42
6 / 6
Yıldız futbolcu tükürüğünü gizlice silmesi ekranlara böyle yansıdı... (Görüntüler beIN SPORTS 'tan alınmıştır)
Cenk Tosun
Premier League
Everton
Futbol
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