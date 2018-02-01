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Futbol

Herkes onu konuştu! Cenk Tosun'un kulübedeki o anları...

İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Everton ile Leicester City kozlarını paylaştı.

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Everton ile Leicester City karşı karşıya geldi. Yeni transfer Theo Walcott attığı 2 golle takımına galibiyeti getiren isim oldu.

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Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun bu karşılaşmada 90 dakika boyunca forma şansı bulamadı.

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Maçta forma şansı bulamayan Cenk Tosun ise yedek kulübesinde öyle bir şey yaptı ki...

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Karşılaşmanın 85. dakikasında yedek kulübesinde görünen Milli futbolcu kameralara fena yakalandı.

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Cenk Tosun yedek kulübesinde otururken yere tükürmek istedi. Ancak yanlışlıkla koluna tükürünce ortaya bu komik görüntüler çıktı.

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Yıldız futbolcu tükürüğünü gizlice silmesi ekranlara böyle yansıdı... (Görüntüler beIN SPORTS 'tan alınmıştır)

Cenk TosunPremier LeagueEvertonFutbol

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