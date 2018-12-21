Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Herkes o parayı konuşuyor! Selçuk İnan ve 20.2 milyon...
Galatasaray kaptanı son haftalarda büyük tepki çekerken, kendisiyle ilgili bir gerçek de ortaya çıktı.
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Galatasaray'da 8. sezonunu geçiren ve özellikle Keçiören ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında protesto edilen Selçuk İnan ile ilgili ortaya çıkan gerçek şaşkınlık yarattı. İşte o detay...
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G.Saray'da son 2 sezondur büyük bir düşüş yaşayan Selçuk İnan, 8 sezonda Sarı-Kırmızılı takımdan servet kazandı.
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1 Temmuz 2011'de Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer olan 33 yaşındaki oyuncu ilk sezonunda yıllık 2 milyon Euro garanti ücret aldı.
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Tecrübeli oyuncu sonrasındaki iki sezon da Sarı-Kırmızılılar'dan 2 milyon Euro kazandı. 2014-2015 sezonunda ise Selçuk İnan'ın ücretine 750 bin Euro zam yapıldı.
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Selçuk İnan, 2015-16 sezonunda 2.8, bir sonraki sezon ise 2.85 milyon Euro garanti ücretle oynadı.
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2017- 18'de 2.9 milyon Euro kazanan Sarı-Kırmızılı oyuncucunun maaşı bu sezon 2.95 milyon Euro.
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G.Saray'da son dönemde yokları oynayan Selçuk İnan, sarı kırmızılı kulüpten 8 sezonda 20.2 milyon Euro kazandı. Bugünkü kurla hesaplanacak olursa yaklaşık 120 milyon TL'yi cebine koydu. Tecrübeli futbolcu bu sezon 10 lig maçında sadece 1 asist yaptı. (Takvim)
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Michael Carter-Williams attı, Rockets rekoru kırdı!
NBA'de normal sezona dün gece oynanan maçlarla devam edildi. Gecenin en güzel hareketi ise, Houston Rockets'ın üçlük rekorunu egale etmesini sağlayan Michael Carter-Williams'tan geldi.