Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Herkes merak ediyordu! Beşiktaş'ta Quaresma ve Orhan Ak...
Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun hazırlıklarına başlarken, antrenmadan Ricardo Quaresma ve Orhan Ak, detayı dikkat çekti.
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İşte detaylar...
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Siyah-beyazlı ekip, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nin bakımda olması nedeniyle ilk çalışmasını Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdi.
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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetimindeki ilk çalışma, koşuyla başladı. İdmanın kalan bölümünde gruplar halinde pas ve top kapma çalışmaları yapıldı.
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Beşiktaş, yarın çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
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Vida korkuttu
Siyah-beyazlı ekibin Hırvat savunma oyuncusu Domagoj Vida, kısa süreli sakatlık yaşadı.
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Pas ve top kapma çalışması sırasında Jeremain Lens ile diz dize çarpışan Vida, tedavisinin ardından idmana döndü.
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Genç oyuncular kadroda
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, altyapıdan 8 futbolcuyu sezon öncesi çalışmalarına aldı.
Avcı, kiralıktan dönen Umut Nayir, Sedat Şahintürk ile geçen sezon kadro dışı bırakılan Orkan Çınar'ın yanı sıra, genç oyuncular Doğukan Özkan, Rıdvan Yılmaz, Erdem Seçgin, Kartal Kayra Yılmaz, Erdoğan Kaya, İlkay İşler, Oğuzhan Akgün ve Kerem Kalafat'ı kadroya dahil etti.
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Beş eksik
Beşiktaş'ın ilk antrenmanına 5 futbolcu katılmadı.Siyah-beyazlılarda Burak Yılmaz'ın ameliyat edilmesi, Enzo Roco, Gary Medel ve Atiba Hutchinson'ın ise izinli olmaları nedeniyle idmanda yer almadığı bildirildi.
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Kadroda düşünülmeyen Aras Özbiliz, sağlık kontrolünden geçmesine rağmen yeni sezon hazırlıkları kadrosuna dahil edilmedi.
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Ahmet Kavalcı'dan yeni sezon temennisi
Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı, yeni sezon öncesi iyi dileklerini aktardı.Antrenman öncesi Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi ile basın mensuplarının yanına gelen Kavalcı, "Yeni sezon herkes için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
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Quaresma, idmanda yer aldı.
Beşiktaş'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunan, ancak kulüpten ayrılması beklenen Ricardo Quaresma, antrenmanda yer aldı.
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Portekizlı oyuncunun ismi, eski takımı Porto ile anılırken, son kararı Abdullah Avcı'nın vermesi bekleniyor.
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Orhan Ak idmanda
Beşiktaşlı taraftarların tepki gösterdiği Abdullah Avcı'nın yardımcılarından Orhan Ak, idmanda yer aldı.