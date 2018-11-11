Herkes gitti, tek o kaldı...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Beşiktaş, Sivas'a karşı ağır bir darbe alırken, sahada ve tribünde dikkat çeken olaylar meydana geldi.
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İşte detaylar...
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TARAFTAR: "FİKRET ORMAN PARALAR NEREDE?"
Beşiktaş-Sivasspor karşılaşmasının 85. dakikasında Beşiktaş tribünleri Başkan Fikret Orman’a tepki gösterdi ve ‘Fikret Orman paralar nerede?’ diye tezahürat yaptı. Beşiktaş tribünleri, Sivasspor karşılaşmasının 85. dakikasında Başkan Fikret Orman’ı protesto etti. Dakikalar 85’i gösterdiğinde skor konuk ekibin lehine 2-1’ken Beşiktaş tribünleri ‘Fikret Orman paralar nerede?’ diye tezahürat yaptı. Tribünlerin tezahüratı maç sonuna kadar devam etti. Tribünler ayrıca futbolculara da ‘Ruhunuz nerede’ diye tezahürat yaparak tepki gösterdi. Karşılaşmanın sonlarında ise Beşiktaş taraftarı, Sivasspor’u alkışladı.
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Beşiktaş-Sivasspor karşılaşmasının 53. dakikasında yaptığı hatalı pasla siyah-beyazlıların 2-1 geriye düşmesine neden olan Oğuzhan’a tribünler tepki gösterdi. Beşiktaş-Sivasspor karşılaşmasının ikinci yarısında dakikalar 53’ü gösterdiğinde yaptığı hatalı pas sonrasında topu Emre’ye kaptıran Oğuzhan Özyakup, Emre’nin bu pozisyonda gol atması sonrasında tribünler tarafından ıslıklandı. Top ayağına her geldiğinde tribünler tarafından ıslıklanan Oğuzhan Özyakup’u Teknik Direktör Şenol Güneş 57. dakikada oyundan aldı. Oyundan çıktığı anda da ıslıklanan Oğuzhan, yerini Mustafa Pektemek’e bıraktı.
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Beşiktaş-Sivasspor maçı öncesinde siyah-beyazlı futbolcular, dün ölümünün 80. yıldönümünde anılan Atatürk için “Atamızı saygı ve minnetle anıyoruz” pankartıyla maça çıktı. Hakkari’de şehit olan askerlerimiz için de maç öncesinde saygı duruşunda bulunuldu. Beşiktaş-Sivasspor karşılaşması öncesinde Mustafa Kemal Atatürk unutulmadı. Stadyumun bütün panolarında ‘Saygıyla anıyoruz’ yazısı yazılırken, 10 Kasım nedeniyle anons yapıldı ve tribünler alkışlarla karşılık verdi. Siyah-beyazlı futbolcular da sahaya pankartla çıktı. Futbolcuların taşıdığı pankartta ‘Atamızı saygı ve minnetle anıyoruz’ ibaresi yer aldı. Seremoni sırasında Hakkari’de düzenlenen saldırıda şehit olan askerlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.
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Beşiktaş ile Sivasspor arasında Vodafone Park'ta oynanan mücadelede Qauresma'nın faulü sonrasında sinirler gerildi. Faule tepki gösteren Sivasspor'a Pepe'den itiraz geldi. Bunun sonrasında Pepe ile Braz arasında gerginlik yaşandı. Daha sonrasında Dorukan ve Hakan'a sarı kart çıktı.
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Beşiktaş’ın sahasında Sivasspor’a 2-1 mağlup olmasının ardından tribünler yönetim ve futbolcuları protesto ederken, Teknik Direktör Şenol Güneş, maçın ardından bütün takımı sahaya çağırdı ve tribünlere götürüp taraftarlardan özür diledi. Beşiktaş’ın sahasında Sivasspor’a 2-1 kaybetmesinin ardından tribünler başta yönetim ve Başkan Fikret Orman olmak üzere futbolcuları protesto etti. Maçın ardından tribünlerden büyük tepki gelirken Ricardo Quaresma takım arkadaşlarının soyunma odasına gitmesini istemedi ve takımı tribünlere götürmek istedi. Quaresma’nın ardından Teknik Direktör Şenol Güneş de futbolcuları sahaya çağırdı. Takım sahaya geri dönerken, Şenol Güneş tribünlere el sallayarak özür diledi.
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Ağrısı olduğu için maç kadrosuna alınmayan kaleci Loris Karius mücadeleyi tribünden takip etti.