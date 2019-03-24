Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Herkes bunu konuşuyor! Galatasaray'da yeni başkan...
Galatasaray'ın yıllık olağan mali genel kurulu gerçekleştirilirken, mevcut başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi idari açıdan ibra edilmedi. Tüzük gereği, sarı-kırmızılı yönetimin 30 gün içinde seçim kararı alması gerekirken, Başkan Cengiz adaylığını koyamayacak...
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İşte detaylar...
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Galatasaray’ın yıllık olağan mali genel kurulu, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde yapıldı.
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Genel kurulda eski başkan Dursun Özbek yönetiminin 2018 yılının 23 günü ile kulübün mevcut başkanı Mustafa Cengiz yönetiminin iki dönem faaliyetleri üyelerin ibrasına ayrı ayrı sunuldu.
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İlk olarak 2018 yılı ocak ayı Dursun Özbek yönetiminin 23 günlük faaliyetlerinin ibrasının oylaması başlarken, ardından ise Mustafa Cengiz yönetiminin ilk dönemi olan 23 Ocak - 29 Mayıs dönemi oylamaya sunuldu. Sonrasında ise Cengiz yönetiminin ikinci döneminin ibra oylamasına başlandı.
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Mustafa Cengiz yönetiminin ilk dönemi olan 23 Ocak - 29 Mayıs dönemdeki faaliyetleri de idari ve mali yönden oy çokluğu ile ibra edildi.
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Mustafa Cengiz’in ikinci dönemi olan 29 Mayıs’tan günümüze kadar olan süreçte ise Cengiz yönetimi mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi.
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Cengiz’in idari açıdan ibra edilmemesi üzerine sarı kırmızılı kulübün tüzüğüne göre başkan Mustafa Cengiz’in 30 gün içerisinde seçim kararı alması gerekiyor.
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Kulüp tüzüğüne göre ayrıca Cengiz ve yönetimi idari yönden ibra edilmedikleri için bir dönem aday olamayacak.
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Tüzüğün 59. maddesinde "Aklanmayan kulüp başkanı ile yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri bir seçim dönemi geçmeden yeniden aday olamaz ve seçilemezler." ifadeleri yer alıyor.
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Adnan Polat yargı kararıyla aklanmıştı
Galatasaray Kulübünün 2011 yılında yapılan yıllık olağan mali genel kurulunda idari yönden ibra edilmeyen dönemin başkanı Adnan Polat ve yönetimi, yargı kararıyla aklanmıştı.
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Kongrede mali yönden ibra edilen Adnan Polat ve yönetimindeki isimler, idari yönden ibra olmamanın iptali için dava açmıştı. Polat ve yöneticiler, yerel mahkemenin red kararını temyize götürmüştü.
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Yargıtay, yerel mahkemenin kararını bozarak Polat ve yönetim kurulu üyelerini aklamıştı. Yargıtay kararını, "Spor kulüplerinin her türlü işlem ve faaliyetlerinde önemli olan paranın hesabının verilmesi olup, mali yönden kusurlu bulunmayan yönetim kuruluna idari yönden de kusur izafe edilmesi hukuken mümkün bulunmamaktadır." şeklinde açıklamıştı.
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Öte yandan, sarı-kırmızılı kulüpte mevcut başkan Cengiz'in aday olamayacak olması sonrasında, başkanlığa adaylıklarına koyabilecek isimler arasında 3 isim öne çıkıyor.
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O isimler şu şekilde:
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Mustafa Cengiz'den önce, 2.5 sene kulübün başkanlığını yapan Dursun Özbek.