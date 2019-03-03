Herkes bunu konuşuyor! Fenerbahçe kazandı; ama...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ülker Stadı'nda oynanan maç, 2-2 eşitlikle devam ederken, Fenerbahçe, Serdar Aziz'in yerde kaldığı pozisyonda penaltı kazandı.
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Sarı-lacivertlilerin kazandığı serbest vuruşta Tolgay Arslan, ceza sahası içine ortaladı.
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Bu pozisyonda Sardar Aziz, yüzüne aldığı darbeyle yerde kalırken, hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.
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VAR odasından gelen inceleme önerisi sonrası Meler, pozisyonu izlemek için VAR'a gitti.
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Yardımcısıyla birlikte pozisyonu izleyen Meler, penaltı kararını değiştirmedi.
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Fenerbahçe, Moses'ın penaltı golüyle müsabakadan 3-2 galip ayrıldı.
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Penaltı kararı sonrasında ise Çaykur Rizesporlu futbolcuların itirazı vardı.
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Pozisyonun başlangıcında ofsayt olduğunu belirten Rizesporlu futbolcular, hakem Meler'in penaltı kararını iptal etmesi için itirazda bulundu.
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Ancak karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, penaltı kararını değiştirmedi.
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Peki, bu konuda kurallar ne diyor?..
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Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), bu pozisyona şöyle bir açıklama getiriyor:
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"Topla oynama teşebbüsü ile topa doğru hareket eden ofsayt pozisyonundaki oyuncuya topla oynamadan ve teşebbüs etmeden veya rakibi ile top için mücadele etmeden önce faul yapılırsa ofsayt ihlali gerçekleşmeden önce olduğu için faul ile cezalandırılır."
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Öte yandan bu pozisyonun ardından sosyal medyada birçok futbolsever, tweet attı.
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Bir kesim, pozisyonun penaltı olduğunu iddia ederken, diğer bir kesim de ofsayt olması yönünde görüş bildirdi.