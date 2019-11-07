Herkes bunu konuşuyor! Daniel Pancu vakası

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriHerkes bunu konuşuyor! Daniel Pancu vakası
GeriFutbol Herkes bunu konuşuyor! Daniel Pancu vakası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
07 Kasım 2019 - 02:33,

Herkes bunu konuşuyor! Daniel Pancu vakası

Şampiyonlar Ligi'nde dün gece sahalarda enden görülen bir olaya sahne oldu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

C Grubu'nda oynanan karşılaşmada Atalanta sahasında Manchester City ile 1-1 berabere kaldı.

2

Konuk ekip Manchester City'nin maça ilk 11'de başlayan kalecisi Ederson, sakatlığı nedeniyle ikinci yarıda yerini Claudio Bravo'ya bırakmak zorunda kaldı.

3

81. dakikada ise City'nin hiç beklemediği bir olay gerçekleşti.

4

Maçın hakemi ikinci yarıda oyuna dahil olan yedek kaleci Bravo'yu kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

5

Bravo'nun oyundan atılmasıyla kaleye sağ bek oyuncusu Kyle Walker geçmek zorunda kaldı.

6

Mücadelenin son 9 dakikasında kaleyi koruyan Walker gol yemeden maçı tamamlamayı başardı.

7

Maç sonunda Walker'ı teknik direktör Pep Guardiola ve takım arkadaşları tebrik etti.

8

Kyle Walker'ın kaleye geçmek zorunda kalması ise 2005 yılında Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde kaleye geçen siyah beyazlıların Rumen golcüsü Daniel Pancu'yu akıllara getirdi.

9

Karşılaşmada Manchester City 7. dakikada Sterlign ile 1-0 öne geçti.

10

Atalanta ise bu gole 49'da Pasalic ile yanıt verdi ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

11

City bu sonuçla puanını 10'a yükselterek liderliğini sürdürürken, Atalanta 1 puanla son sırada kaldı.

12
13

Manchester City'nin yıldızı Kyle Walker'ı izliyoruz...

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da! Kampanyaya katılmak için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilir

Sıradaki Galeri
Spor yazarları Real Madrid - Galatasaray maçı için neler dedi?
Fatih Terim kameramanla tartıştı! Üzerine yürüdü...
Herkes bunu konuşuyor! Daniel Pancu vakası
Real Madrid - Galatasaray maçında rekor kırıldı!