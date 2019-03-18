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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Spor Arena
18 Mart 2019 - 07:22,

Herkes bunu konuşuyor! Başakşehir'in fikstürü...

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftası geride kalırken Başakşehir'in puan kaybı sonrası en çok merak edilen konu İstanbul temsilcisinin fikstürü oldu...

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Başakşehir'in Kayseri'de puan kaybetmesi ve Galatasaray ile Beşiktaş maçlarını kazanmasıyla şampiyonluk yarışı yeniden kızıştı.

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Lideri kalan 8 haftada birbirinden zorlu maçlar bekliyor. İşte fikstür...

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27. hafta

Başakşehir - Konyaspor

4/16

28. hafta

Beşiktaş - Başakşehir

5/16

29. hafta

Başakşehir - Çaykur Rizespor

6/16

30. hafta

Başakşehir - Göztepe

7/16

31. hafta

Sivasspor - Başakşehir

8/16

32. hafta

Başakşehir - MKE Ankaragücü

9/16

33. hafta

Galatasaray - Başakşehir

10/16

34. hafta

Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor

11/16

Beşiktaş ve Galatasaray ile oynanacak kritik maçlar Başakşehir'in kaderini şekillendirecek.

12/16

Şampiyonluk yolundaki İstanbul ekibi hedefe ulaşmak için bu maçlardan mağlubiyetle ayrılmak istemiyor.

13/16

Başakşehir'in bir diğer zorlu maçı Çaykur Rizespor mücadelesi. An itibariyle ikinci yarının en başarılı takımı konumundaki Karadeniz ekibi de İstanbul ekibini zorlayacak.

14/16

Edin Visca önderliğindeki Başakşehir, milli ara sonrası ilk maçını ise Aykut Kocaman'lı Konyaspor'a karşı oynayacak.

15/16Zorlu maçlar

Zorlu maçlar

En yakın takipçi Galasaray'ı da birbirinden zorlu maçlar bekliyor. Özellikle derbi mücadeleleri sarı kırmızılı ekibin kaderini belirleyecek.

16/16
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