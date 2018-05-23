Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Herkes bunu konuşuyor... 5 farklı yeni saç modeliyle Suat Kaya!
Çılgın protez saçlarıyla gündem olan eski Galatasaraylı futbolcu Suat Kaya’ya yeni modeller önerildi. Sosyal medyada trend topic olan modeller, Kaya için alternatif oldu.
Fotoğraflar: Twitter
SON GÜNCELLEME
Fotoğraflar: Twitter
SON GÜNCELLEME
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Yıllarca Galatasaray'da forma giyip 2000 yılında UEFA Kupası'yla Süper Kupa'yı kazanan kadroda yer alan 50 yaşındaki Suat Kaya, Spor Toto 2'nci Lig takımı Menemen Belediyespor teknik direktörlüğünü yapıyor. Kaya, İngiltere 1'inci Lig ekiplerinden Gillingham yöneticileriyle görüşeceğini açıkladı. Ancak Suat Kaya'nın açıklamalarından çok, saçları gündeme bomba gibi düştü. (Takvim)
Fotoğraflar: Twitter
SON GÜNCELLEME
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Kariyerinin büyük bir bölümünde seyrek saçlarıyla bilinen ancak daha sonra ekim işlemi yaptırarak başka bir görünüme kavuşan Kaya'nın son halini görenler gözlerine inanamadı. Saçlarını bir hayli uzatan Kaya'nın yeni imajı bir anda twitter gündemine oturdu. Kaya'nın gerçekten saç mı ektirdiği yoksa peruk mu kullandığı konusunda emin olamayan kullanıcılar paylaşılan Suat Kaya fotoğrafına birbirinden ilginç yorumlarda bulundu. Birçok kişi sosyal medyada Suat Kaya'ya yeni saç modelleri önerdi.
Fotoğraflar: Twitter
SON GÜNCELLEME
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SARI SAÇLAR İYİ
Fotoğraflar: Twitter
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ÇILGINSIN SUAT
Fotoğraflar: Twitter
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GİTARİST TARZI
Fotoğraflar: Twitter
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REKLAMLAR!
Fotoğraflar: Twitter
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WILLIAM WALLECE MODELİ
Fotoğraflar: Twitter
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"Arda çok duygusal. Bence olaylardan çok etkilendi" Galatasaray Kaptanı Selçuk İnan, AA'ya samimi açıklamalarda bulundu. Selçuk'un açıklamalarını izlemek için videoya tıklayınız...