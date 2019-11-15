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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena Dış Haberler
15 Kasım 2019 - 14:44,

Herkes bu kavgayı konuşuyor! Barbarlık...

Amerika bu kavgayı konuşuyor.

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Spor Arena Dış Haber - Amerikan Futbol Ligi NFL'de dün akşam Pittsburgh Steelers ile Cleveland Browns arasında oynanan karşılaşmaya yaşanan büyük kavga damga vurdu.

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Konuk ekip Cleveland'ın 21-7 kazandığı karşılaşmanın bitimine 8 saniye kala uzun süre konuşulacak bir kavga çıktı.

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Cleveland Browns oyuncusu Myles Garrett, bir pozisyonda karşı karşıya geldiği Mason Rudolph'un kaskını kafasından çekerek çıkardı.

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Rudolph bu duruma sinirlenerek kaskının alan Garrett'ın üzerine yürüdü.

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Garett ise bu duruma hiç beklenmedik şekilde tepki vererek elindeki kaskla Rudolph'un kafasına vurdu.

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Pittsburg oyuncuları da Garett'e saldırdılar ve yumruklayarak yere düşürdükleri oyuncuyu, yerde de tartaklamaya devam ettiler.

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Yaşanan kavgaya daha sonra iki takımın oyuncularının da dahil olunca büyük bir arbede yaşandı.

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Hakemler kavga eden oyuncuları güçlükle ayırdı. Maurkice Pouncey, Larry Ogunjobi ve Garrett oyundan ihraç edildi.

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Amerikan medyasında Myles Garett'in, Mason Rudolph'un kafasına kaskla vurması 'barbarlık' denilerek sert bir şekilde eliştirildi.

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NFL'in rakibinin kafasına kaskla vuran Myles Garett'a nasıl bir ceza vereceği ise merak konusu.

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