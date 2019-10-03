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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
03 Ekim 2019 - 10:43,

Her şeyi değiştiren adam! Emre Belözoğlu...

Geçtiğimiz sezon tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren Fenerbahçe, yeni sezonda kadrosunu yeniledikten sonra sezona da iyi bir başlangıç yaptı.

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Sarı lacivertliler ligin ilk 6 haftasında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 11 puanla 2. sırada yer aldı.

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Fenerbahçe'nin bir sezon sonra yaşadığı bu değişimin ise nedenleri var.

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Sarı lacivertlilerin kabus yaşadığı geçtiğimiz sezonda Samandıra’nın havası da çok kötüydü.

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Futbolcular tesislere antrenman için gelip, çalışma biter bitmez kaçar gibi uzaklaşıyordu. Ancak bu sene her şey değişti.

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Bunda en büyük pay sahiplerinden biri, Emre Belözoğlu oldu.

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Tecrübeli oyuncu, sadece saha içinde değil saha dışında da etkisini gösterdi.

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Futbolcuların birlik olmasını ve Samandıra’da huzurlu bir ortam oluşmasını sağladı.

8

Oyuncular artık tesislere idmandan çok önce gelip, antrenman bittikten sonra bile ayrılmayıp birlikte vakit geçiriyor.

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Bu konuda, antrenör Volkan Demirel’in de ciddi bir katkısı var.

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Tesislerdeki huzurlu hava, kısa sürede sahaya ve sonuçlara da yansıdı.

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Fenerbahçe, ortaya koyduğu futbolla şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu gösterdi.

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