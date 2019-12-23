'Her hafta yazıyorum! Becerisi sıfır, kesinlikle...'

TANRI'NIN DEĞİL BİR ALÇAĞIN ELİ Maradona'nın futbol tarihine geçen o sözü bir ara çok sevmiştim. 1978 yılında Arjantin ve İngiltere arasında Falkland adaları savaşı çıkmış ve Arjantin, İngiltere’ye karşı utanç verici bir yenilgi almıştı. Arjantin ile İngiltere 1986 yılında bu kez Dünya Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya geldi. Tüm Arjantin ve dünya Falkland savaşının rövanşı olarak bakıyordu bu maça. O maçta Arjantin, Maradona’nın birini elle attığı 2 golle İngiltere’yi kupadan eledi. Ve maçtan sonra elle attığı gol için Maradona o ünlü sözünü söyledi: "O tanrının eliydi."



Geçtiğimiz günlerde Netflix’de İngiltere Milli Takımı’nı çalıştıran Boby Robson belgeselini izledim. Ve Maradona’nın o çok sevdiğim sözü ile arama bir mesafe koydum. Çünkü hiç kaybeden açısından düşünmemiştim. Robson bir futbol filozofu gibi yaklaşıyordu elle atılan o gole: · Maradona dünyanın en büyük futbolcusu. Ama eğer o golü elle attığını söyleseydi, dünyanın en büyük futbolcusu ve sportmeni olabilir ve daha da büyürdü. Ama o bunu tercih etmedi. · Tanrı’nın eli dedi. Hayır o bir alçağın eliydi. Futbola dair bu farklı yaklaşımları seviyorum.