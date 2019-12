'Her hafta yazıyorum! Becerisi sıfır, kesinlikle...'

Mehmet Arslan: Kadıköy her zaman ışıl ışıl Fenerbahçe, Kadıköy’de başka bir takım oluyor. Fizik açıdan, her rakibini eziyor. Teknik açıdan, her rakibinin önüne geçiyor. Tüm maçlarını Kadıköy’de oynasa yenilgisiz şampiyon olacak. Ama olmuyor. Deplasmanda kayboluyor. Dün gece de aynı senaryo vardı. Beşiktaş’a karşı fiziksel üstünlüğünü mükemmel kullandı Fenerbahçe.