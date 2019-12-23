'Her hafta yazıyorum! Becerisi sıfır, kesinlikle...'
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanan derbi karşılaşmada Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Spor yazarları dev karşılaşmayı değerlenderdi...
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1
Güntekin Onay: Maçı daha çok isteyen kazandı
Fenerbahçe'nin iç sahada bu kadro yapısı ile nasıl oynayacağı belliydi. Kaliteden ziyade tempo, mücadele ve baskıya dayalı bir oyun ile Beşiktaş’ı hataya zorlayacaktı.
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Beşiktaş ise Abdullah Avcı’nın başlangıç planı hiçbir şekilde tutmadı. Forvet arkasında Caner-Diaby-Lens 3’lüsü ile topun rakip yarı sahada kalması imkansızdı.
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Özellikle Diaby, her hafta yazıyorum kesinlikle Beşiktaş seviyesinde bir oyuncu değil. Ljajic’e tercih edilecek bir oyuncu hiç değil. İkisi çok farklı oyuncular. Diaby’nin pas becerisi sıfır, oyun aklı son derece düşük, sadece çabukluk silahı olan bir futbolcu.
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Kabul edelim ki Ljajic formsuz. Ancak Diaby mi formda? Diaby’nin buluştuğu 14 topun 8’ini kaybetmesi de kesinlikle sürpriz değil. İlk yarıda dünkü kadroyla üretmesi çok zor görünen F.Bahçe 2-0’ı bulurken pas yapamayan, ilerde top tutamayan Beşiktaş’ın bu gole devrenin sonunda cevap vermesi siyah beyazlıları maça ortak etti.
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AVCI'NIN İLGİNÇ TERCİHİ
Fenerbahçe'nin hücum hattında 1 tane hızlı oyuncusu dahi olmamasına rağmen Abdullah Avcı’nın kontratak takımıyla sahaya çıkmış olması ilginç bir tercihti. Sivasspor’un Fenerbahçe’ye karşı başarılı olduğu taktiği uygulamaya çalışmak ciddi bir yanılgı. O oyun Sivasspor’un oyunu, sen ise Beşiktaş’sın.
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Stoper ikilisi zafiyetli, hücumda hızlı oyuncusu olmayan bir Fenerbahçe karşısında sadece duran toplarla gol arayan bir Beşiktaş izledik. Siyah beyazlılar maç 2-1 iken Serdar Aziz’in Vida’ya yaptığı harekete penaltı çalınsa maça ortak olabilirdi. Fenerbahçe kalitesiyle değil iç saha avantajı ve isteği ile kazandı.
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ÇAKIR'I BEĞENMEDİM
Avcı, hücumda yaratıcı ve hızlı oyuncusu olmayan Fenerbahçe’ye çok fazla saygı duydu ve rakibine cevap veremedi. Daha fazla istemek, karakter koymak Fenerbahçe için yeterli oldu.
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Cüneyt Çakır’ı ve yardımcılarını ise hiç beğenmedim. Özellikle Serdar’ın faullü oyununa fazla toleranslı yaklaştılar. Avcı, eleştiriyi hak eden bir plan ile çıksa da Lens, Diaby ve Roco gibi oyuncularla sahaya çıkınca futbol adına birşeyler gerçekleştirmek çok zor. Maçın en iyileri Ozan ve Gustavo idi. Beşiktaş’ta sadece Atiba başkaldırdı.
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Mehmet Arslan: Kadıköy her zaman ışıl ışıl
Fenerbahçe, Kadıköy’de başka bir takım oluyor. Fizik açıdan, her rakibini eziyor. Teknik açıdan, her rakibinin önüne geçiyor. Tüm maçlarını Kadıköy’de oynasa yenilgisiz şampiyon olacak. Ama olmuyor. Deplasmanda kayboluyor. Dün gece de aynı senaryo vardı. Beşiktaş’a karşı fiziksel üstünlüğünü mükemmel kullandı Fenerbahçe.
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Daha önde basan bir Fenerbahçe yerine, yerinde baskı uygulayan ve sahanın bütününü kullanan bir Fenerbahçe vardı. Böylece zaten uyumsuz bir görüntü çizen Beşiktaş’ın takım boyunu uzattılar. Rakibin daha çok efor sarf etmesini sağlayıp, fiziksel güçlerini bir avantaja çevirdiler. Abdullah Avcı da bunun farkında olmalı ki, Ljajiç ilk on birde tercih etmeyerek daha dirençli bir takım sahaya sürmeye çalıştı. Ama onun elindeki kadro ancak bu kadarına izin veriyor.
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Fenerbahçe’ye dönersek.. Bugün zirvede Sivasspor yerine G.Saray olsaydı çok daha farklı duygularla baş etmek zorunda kalacaktı. Belki de karışacaktı. Ama G.Saray yenildi, Sivas puan kaybetti ve Beşiktaş’ı yendiler. Zirveye artık daha büyük bir umutla bakıyorlar. Ve onlara geleceğe umutla bakmalarını sağlayan genç yıldızları da var. Ferdi gibi...
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TOPA DEĞİL ALANA SAHİP OL
Derbi öncesi Onur Özgen, enfes bir “Maç önü analizi” kaleme almıştı. “Topa değil, alana sahip olan karşılaşmayı” kazanır diyordu Özgen. Süper Lig’in verileri de onu doğruluyordu. Bu haftaya kadar 269 maç oynanmıştı. Bu 269 maçta topa en çok sahip olan 20 takımın sadece 6’sı gelebilmişti. Beşiktaş’ta, Fenerbahçe’de topla çok oynuyorlar ama bunu skora yansıtamıyorlardı. Beşiktaş, Yeni Malatya maçında, Fenerbahçe’de Sivasspor maçında yüzde 66 oranında topa sahip olmuşlar ve kaybetmişlerdi. “İki takımda topa sahip olup set hücumuna geçtiklerinde verimli olamıyor, ama topu rakibe bırakıp, sahanın her alanını kullanıp baskı yaptıklarında skora daha rahat gidiyordu.” Antalya, Yeni Malatya, Sivaspor hep böyle kazanmıştı. Beşiktaş’ın maç öncesi planı tamamen buna dayanıyordu. Sivasspor’a göre bunu yapabilecek daha yetenekli kadroya sahip olmasına rağmen bunu başaramadı Beşiktaş.
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HAYAL KIRIKLIĞI
Açık açık söyleyeyim. Son yıllarda bu kadar heyecansız, plansız ve kalitesiz bir Beşiktaş izlememiştim. Ne fiziksel, ne taksiksel, ne de duygusal olarak bir patlama yapabiliyorlar. Kendi becerilerden daha çok rakibin kırılma anı ile sonuca gidebilecek bir kadro oluşturulmuş. Ve bu kadronun başarı şansı, rakiplerine oranla iki kat daha zor. İlk yarıda bir ara maçın 3-4 farka ulaşabileceği duygusuna kapıldım. Ve bu duyguyu ortadan kaldıracak hiçbir silahı olmadığını fark ettim Beşiktaş’ın. Yazık.
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TANRI'NIN DEĞİL BİR ALÇAĞIN ELİ
Maradona'nın futbol tarihine geçen o sözü bir ara çok sevmiştim. 1978 yılında Arjantin ve İngiltere arasında Falkland adaları savaşı çıkmış ve Arjantin, İngiltere’ye karşı utanç verici bir yenilgi almıştı. Arjantin ile İngiltere 1986 yılında bu kez Dünya Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya geldi. Tüm Arjantin ve dünya Falkland savaşının rövanşı olarak bakıyordu bu maça. O maçta Arjantin, Maradona’nın birini elle attığı 2 golle İngiltere’yi kupadan eledi. Ve maçtan sonra elle attığı gol için Maradona o ünlü sözünü söyledi: "O tanrının eliydi."
Geçtiğimiz günlerde Netflix’de İngiltere Milli Takımı’nı çalıştıran Boby Robson belgeselini izledim. Ve Maradona’nın o çok sevdiğim sözü ile arama bir mesafe koydum. Çünkü hiç kaybeden açısından düşünmemiştim. Robson bir futbol filozofu gibi yaklaşıyordu elle atılan o gole: · Maradona dünyanın en büyük futbolcusu. Ama eğer o golü elle attığını söyleseydi, dünyanın en büyük futbolcusu ve sportmeni olabilir ve daha da büyürdü. Ama o bunu tercih etmedi. · Tanrı’nın eli dedi. Hayır o bir alçağın eliydi. Futbola dair bu farklı yaklaşımları seviyorum.
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Dün gecede hakem Cüneyt Çakır, futbola ruhunu yeniden kazandıran dünyanın en iyi hakemi olabilirdi. Verdiği penaltı kararından söz ediyorum. Kurallar penaltı diyor. Hiç itirazım yok. Ama ben bir futbolsever olarak, bir takımın (hangi takım olursa olsun) böyle bir penaltı kararıyla karşı karşıya kalmasını içime sindiremiyorum. Hakem sadece kitapta yazanı uygulayan değil, aynı zamanda yorumlayan bir futbol ombudsmanıdır. Bizim futbol sahalarında, bu yorumu getirecek, antalacak, gösterecek teknik direktörlere, hakemlere ihtiyacımız var. Çünkü sıradanlıklardan ve bahanelerden sıkıldık artık.
Emre 39 yaşında... Kaptanlığı, ekibe verdiği motivasyon tartışılmaz. F.Bahçe’ye sürekli 11’de forma almak için değil, ekibin bir parçası olmak için geldi. Oyun karakterleri birbirine çok benzeyen Gustavo ve Emre’nin birlikte oynaması, önlerindeki Kruse’nin defans hamlelerine katılmaması Sivas maçında Yanal’ın gözünü açtı. Ve Yanal Gustavo’nun yanına Ozan’ı, kenarlara Deniz ve Tolga’yı yerleştirerek rakip sahada pres yaptı, topu kazandı, yüksek mücadele arzusuyla Beşiktaş’a kendi futbolunu kabul ettirdi. Emre’nin artık istisna maçlar dışında Yanal’ın yardımcısı gibi olması F.Bahçe’nin selameti açısından daha doğru olacak.
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MOURINHO’VARİ MOTİVASYON
Maç öncesindeki kaybetme ihtimali, aldığı riskle kazancı çok daha değerli hale getirdi. Yanal Emre’yi oynatmama riskini aldı ve kazandı. Renkli, mücadeleli, hareketli, zevk veren bir maçtı. Sivas’ta orta sahada kaybeden F.Bahçe dün orta sahada kazandı. Başta Ozan, çarpışan Tolga ve enerjisi bitmeyen Gustavo olmak üzere F.Bahçeliler maçı kazanmak için gerekli her şeyi yaptı. Mourinho, “Ben futbolcuları kendi motivasyonumla motive ederim” derken dün de Yanal aynısını yaptı: Emre’siz 11, fizik gücü yüksek bir ekip ve inanmış bir kadro.
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YANAL’IN YERİNDE OLSAM...
Beşiktaş orta sahada kaybetti. Ljajic’in yerine Diaby ile başlamak, fizik gücü yetersiz oyuncuların çokluğu ve en önemlisi maçın başından itibaren F.Bahçe’nin müthiş baskısıyla dağılan takım konsantrasyonu... Yanal’ın yerinde olsaydım Ferdi’yi oyuna alırken Deniz’i çıkarmam, son bölümde Kruse-Tolgay değişikliğini daha erken yapardım. Deniz’i ve Tolga’yı lig maratonunda F.Bahçe’nin demirbaşları arasında tutardım.
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BEŞİKTAŞ İNANMAMIŞTI
Abdullah Avcı’nın dün sahaya çıkan ve sonradan giren hiçbir oyuncusu kazanmaya inanmamıştı. Ünlü Fransız futbolcu Eric Cantona, “Ben bir takıma karşı değil, daima yenilgiye karşı oynarım” demişti. Dün Beşiktaş’ta Atiba hariç yenilgiye karşı oynayan hiç kimse yoktu. Ve kazanmaya odaklanmış komple bir Fenerbahçe vardı.
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MARATON SÜRÜYOR
Hakem Cüneyt Çakır’ın verdiği, vermediği veya VAR uyarısıyla verdiği kararlarında dün akşam mutlak bir adaletten söz edemeyiz. maçı yönetmektense idare etmeşi tercih etti. Dün sahanın en iyi isimleri Ozan, Gustavo ve Tolga’ydı. Muriç’in gol attığı maçta F.Bahçe yine kazandı. Ve Kadıköy’de F.Bahçe’nin büyüklere karşı yenilmezlik maratonu devam veriyor.
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Uğur Meleke: Proaktif: 3 Reaktif: 1
Tarih 8 Aralık’tı. Beşiktaş, Kasımpaşa’yla oynuyordu. Dakika 70, skor 2-2 idi. Avcı, Rebocho’yu çıkardı, Caner’i sol beke kaydırdı, Lens’i öne ekledi. Beşiktaş maçı kazandı. Bir hafta sonra bu kez rakip Malatya’ydı. Yine dakika 70’ti. Avcı yine Rebocho’yu çıkarıp, Caner’i geriye, Lens’i öne monte etti. Bu kez planı işlemedi, maçı Malatya kazandı. Ve dün Avcı, üst üste üçüncü maçta da aynı şeyi yaptı. Yine Rebocho’yla başladı. Yine 62’de Rebocho’yu çıkarıp Caner’i sol beke kaydırdı. Ve yine kaybederek ayrıldı sahadan. Üç maç üst üste aynı şeyi yaptı, sadece birincisinde sonuç aldı. Aslında onda da sonuç almasının sebebi rakibi 60 dakika 10 kişi oynamış ve yorulmuş oluşuydu. Kasımpaşa o gün aslında mükemmel oynadı, yani ortada bence bir Avcı dehası yoktu.
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AVCI KLASİĞİ
Dün Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki anlayış farkını sanırım şöyle özetleyebiliriz: Ev sahibi takım proaktifti, yani oyunun ritmini onlar belirlemek istiyorlardı. Kaderlerini kendileri tayin etmek için oynadılar dün. Beşiktaş’sa, bir Avcı klasiği olarak reaktifti. Planını rakibin tamamlayamadığı hücumlarda Diaby-Lens’le bulacağı kontrataklara ve Caner’in duran toplarına bağlamıştı. İlk yarıda zamanı öldürüp son yarım saatte yapacağı Rebocho-N’Koudou değişikliği için bekliyordu adeta.
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32. DAKİKADA ŞUTLAR 5-0’DI
Başlangıç planlarını sanırım şu iki istatistik de açıklıyor: 32’de Ozan’ın golü gelip skor 2-0 olduğunda şutlar 5-0’dı. Siyah-beyazlıların henüz hiçbir şut girişimi yoktu. Faullerde de durum 10’a 1’di. Beşiktaş ilk yarım saat boyunca topu rakibine bırakıp tam 10 faul yaparken, ev sahibinin tek faulü vardı (O da Muriç’in Karius’la olan hava topu).
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OZAN TUFAN SAHANIN YILDIZIYDI
Dünkü sonucu hazırlayan birkaç detayın da altını çizmek gerek: Emre yoktu, onun oyunun yönünü değiştiren paslarının yerini Ozan’ın driplingleri almıştı. Ozan sahanın yıldızıydı. Isla sezona kötü başlamıştı ama sakatlık sonrası yüksek ritimde döndü. Maçın başında iki kritik hücum kesti, iyi oyununu bir asistle de süsledi.
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JAILSON TERCİHİ DOĞRUYDU
Yanal'ın savunmada Jailson tercihi de doğruydu. Zira geçen hafta Zanka’nın oyuna girerken isteksizliği ve sonra birkaç pozisyondaki ağırlığı çok göze batmıştı. Son parantezi de Güneş-Avcı farkına açmak gerek: Güneş, sahadaki hücumcu sayısını artırmak için zaman zaman Lens’i bekte kullanıyordu; Avcı’ysa savunmacı sayısını maksimize etmek için Caner’i açık olarak kullanıyor. Sanırım Güneş-Avcı farkının da özeti bu.