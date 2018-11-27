Hazard'ı resmen açıkladı! Fenerbahçe...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkan olmasıyla görevine son verilen eski idari menajer Hasan Çetinkaya Lig Radyo'ya flaş açıklamalarda bulundu.
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Hasan Çetinkaya, Eden Hazard, Lewandowski, Emre Belözoğlu ve Dick Advocaat için çarpıcı ifadeler kullandı. İşte birbirinden çarpıcı o sözler:
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Robert Lewandowski için kulübü ile anlaşmıştık (Lech Poznan) son anda B.Dortmund’u tercih etti. Alabilsek "bu kim?" diyeceklerdi.
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Malinovsky’i çok istedik. Son anda Genk opsiyonu kullanınca alamadık.
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Eden Hazard bir gün Fenerbahçe’de oynayacağına söz verdi.
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Türk futbolunda oyuncuların çevrelerinde bir takım halkalar oluşuyor. Çünkü oyuncuların gelirleri artıyor. Kötü örnekelr oluşuyor. Disiplinsizlik oluşuyor. İyi örnek yok mu? Tabii ki var. Emre Belözoğlu bunlardan bir tanesi...
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Altyapı aslında kimsenin umurunda değil. Hiçbir yatırım yok. Altınordu örneğini de konuşmak çok doğru değil. Bambaşka bir organizasyon o. Başkan çünkü kendisini adamış orada. Bunu her yerde göremezsiniz.
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Vincent Janssen transferini gece yarısı 3'te bitirdik. Advocaat'ın da hakkını vermek lazım bu transferde. Advocaat da çok tatlı bir insandır bu arada. Gece yarısı operasyonuyla geldi Janssen ama sakatlığı çok büyük şanssızlıktı. Belki de şampiyonluğa mâl oldu.
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Vitor Perreira ayrıldıktan sonra çok fazla seçenek yoktu. Advocaat'ta karar kılmıştık biz de.
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Bir maç dönüşü çok büyük tepki almıştı ve neredeyse taciz olmuştu Advocaat'a. O da ayrılmayı düşünüyordu ama ikna ettik ve en azından sezonu tamamladı.
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Chelsea ilk mağlubiyetini aldı!
Eden Hazard'ın 90 dakika forma giydiği Londra derbisinde Chelsea, deplasmanda Tottenham'a 3-1 mağlup olarak sezonun ilk mağlubiyetini almıştı.