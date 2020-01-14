Haber Giriş: 14 Ocak 2020 - 11:27,
Hayali transfer çetesinden milyonlar liralık vurgun!
Menajerlik şirketi adı altında Orta Asya’da, Türk takımlarının hayallerini kuran genç yaştaki futbolculara ulaşan çete, sahte belgeler ile tekliflerini yapıyor.
Süper Lig kulüplerinin adıyla sahte transfer belgeleri hazırlayan dolandırıcılar, bu belgeler ile milyonlarca liralık vurgun yaptı.
Özellikle Özbekistan, Azerbaycan, Tacikistan gibi Türklerin yoğun yaşadığı ülkeleri radarına alan sahtekârlar, Türk kulüplerinin hayallerini kuran genç yeteneklere kulüpler adına hazırladıkları sahte transfer teklifi belgeleriyle giderken, oyuncuları Türkiye'ye getirmek için de binlerce lira talep etti.
SÜREÇ İNTERNET ÜZERİNDEN İŞLİYOR...
Oyuncuya ulaşan dolandırıcılar kendilerini de düzenledikleri sahte FIFA menajeri belgesiyle Jensen Oniel Anthony olarak tanıtıyor.
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