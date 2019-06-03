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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Posta
03 Haziran 2019 - 09:20,

Havalimanını birbirine kattılar! Tuvana ve Alper...

Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk ve oyuncu Tuvana Türkay büyük bir skandala neden oldu.

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Oyuncu Tuvana Türkay ile 3 yıldır bir dargın bir barışık aşk yaşayan Fenerbahçeli topçu Alper Potuk önceki gece THY ile İstanbul’dan Dalaman’a gideceklerdi.

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İstanbul Havalimanı’na erken gelen Tuvana Türkay uçağa yalnız bindi.

3/10ATEŞ PÜSKÜRDÜ

ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Sevgilisi gecikince uçaktan çıktı. Ardından Instagram’da THY’ye ateş püskürdü.

4/10REZİLSİNİZ

'REZİLSİNİZ'

Yaptığı paylaşımda “Rezilsin THY. Uçak hala körükten ayrılmamışken kapıdaki yolcuyu almamak, yakını burada beklerken. Ben uçaktan ayrılıyorum ama siz yolcuyu almıyorsunuz” yazdı.

5/10GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Tuvana Türkay bu paylaşımıyla mağdur olduğunu iddia ederken THY’den gelen şu açıklama gerçekleri ortaya çıkardı:

6/10UÇAKTAN İN RÖTARA GİRSİN

'UÇAKTAN İN RÖTARA GİRSİN'

“00.45 seferine 00.41’de gelen Alper Potuk, Tuvana Türkay’ı arayarak ‘Beni uçağa almıyorlar. Uçaktan in, rötara girsin’ demiştir.

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Bunun üzerine uçaktan inen Tuvana Hanım söz konusu sosyal medya paylaşımını yapmıştır.

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Ayrıca kendisi uçağa binerken, görevliye Alper Bey yetişemezse tek başına uçacağının bilgisini vermiştir.”

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Not: THY kurallarına göre; iç hat uçuşlarında check in işlemleri uçuştan 45 dakika önce tamamlanmış olmak zorunda.

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