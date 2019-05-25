Hasan Şaş'ı sosyal medya yaktı! Ceza...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Başakşehir maçı sonrasında “İlk defa kavgada yoktum” diyen Hasan Şaş, izinsiz olarak sahaya indiği, burada stat görevlisine saldırdığı ve sportmenliğe aykırı sözler sarf ettiği video sonrasında TFF’yi harekete geçirdi.
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Milliyet'in haberine göre, Şaş’a 6222 sayılı yasaya muhalefetten de dava açılabilir.
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Medipol Başakşehir maçında, yedek kulübesinde iki antrenör bulunabileceği için kontenjana takılan ve tribüne çıkan Hasan Şaş'ın saldırı ve küfürlü görüntüleri sosyal medyaya düştü.
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Saha içinde yer alan bir emniyet görevlisinin çektiği iddia edilen görüntülerde Şaş, akredite olmadığı halde sahaya inmiş, golün sevincini Fatih Terim ile paylaşmış, kendisine engel olmaya çalışan özel güvenlik Ömer Kılıç'ı itti.
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Hakem ve temsilci raporlarında yer almayan bu görüntüler nedeniyle Hasan Şaş maçın ardından açıklama yapmış, "İlk defa (kavgada) ben yoktum.
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Tribündeydim biliyorsunuz. Çünkü, 3 yardımcı antrenörün biri her hafta değişmeli olarak tribünde kalıyor. Olayların hiçbirini görmedim. Neler oldu, bilmiyorum. Soracağım, izleyeceğim, öğreneceğim" demişti.
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Ancak Hasan Şaş'ın bu konuşmalarının doğru olmadığı görüntülerle ispatlandı.
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Bunun üzerine TFF harekete geçti. Hukuk Müşavirliği'nin sosyal medya görüntülerini inceleyerek Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edeceği belirtildi.
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Kanunun 16. maddesindeki, "Müsabaka için seyircilerin kabulüne başlanmasından itibaren müsabaka sonrası tamamen tahliyesine kadarki zaman zarfında yetkisiz olarak müsabaka alanına, soyunma odalarına, odaların koridorlarına, sporcu çıkış tünellerine giren kişi yirmi günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılır.
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Fiilin müsabakanın seyrini veya güvenliğini bozması halinde, fail hakkında üç aydan bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur" ifadesi, Hasan Şaş'ın başını yakabilir.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, 2011-2013 arasındaki 3. dönemine ait arşiv görüntüleri...