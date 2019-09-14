Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Cezası sebebiyle maçı tribünde takip eden Galatasaray Yardımcı Antrenötrü Hasan Şaş, sigara içerken görüntülendi.
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İşte detaylar...
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TFF'YE TEPKİ
Galatasaray taraftarları Türkiye Futbol Federasyonu’nun verdiği kararlara tepki olarak Kasımpaşa maçının ilk 3 dakikasında sessizce oturma eylemi yaptı. Taraftarlar ayrıca çeşitli pankartlar açarak kararları protesto etti. Galatasaray taraftarları, Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan Kasımpaşa maçında Türkiye Futbol Federasyonu’nun son dönemde verdiği kararlarına tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, ‘Yönetimi, futbolcusu, taraftarı, Fatih Terim ayarı’, ‘Biz buradayız, durdursanıza Galatasaray’ı’, ‘Galatasaray tek, siz hepiniz’ ve ‘Şampiyon olduğumuzda da basiretiniz bağlanacak’ ve ‘Galatasaray’ın Galatasaray’dan başka dostu yoktur’ pankartları açarak tepkilerini ortaya koydu. Taraftarlar ayrıca maçın ilk 3 dakikasında koltuklardan kalkmayıp, sessiz kalarak oturma eylemi gerçekleştirdi.
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EMRE MOR DA TRİBÜNDE
Galatasaray'ın genç futbolcusu Emre Mor, cezası sebebiyle Kasımpaşa maçında forma giyemedi. Emre Mor mücadeleyi tribünden seyretti.
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Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de maçı takip edenler arasındaydı. Tecrübeli çalıştırı, kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyen taraftarları kırmadı.
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Men cezası alan teknik heyetten Fatih Terim, Ümit Davala ve Hasan Şaş mücadeleyi locada takip ettiler.
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Hasan Şaş, Ümit Davala'nın yanında sigara içerken görüntülendi. Şaş, Fatih Terim'in geldiğini görünce sigarasını söndürdü. (Haber - Foto: Süleyman ARAT)