Hasan Şaş da açıkladı! Kariyeri bitiyor...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Galatasaray'da Fenerbahçe derbisinin yankıları sürüyor...
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Sarı kırmızılılar "Teknoloji VAR adalet YOK!" başlıklı hashtag ile sezon içinde oynanan maçlardan tartışmalı pozisyonlara yer verilen bir video yayınladı...
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Paylaşımda, Galatasaray'ın Süper Kupa'da Akhisarspor ile yaptığı maçın yanı sıra, ligde Trabzonspor, Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Atiker Konyaspor, Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe ile oynanan iki derbi karşılaşmasındaki hakem kararları ile tartışmalı pozisyonların görüntülerine yer verildi.
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Öte yandan Galatasaray'da Kadıköy'deki derbi öncesi yaşananların ardından radikal bir karar alındı.
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Buna göre yıldız ismin sarı kırmızılı takımdaki kariyer sona eriyor.
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Yardımcı antrenör Hasan Şaş da konuyla ilgili “Kimse merak etmesin, gereğini yapacağız” açıklamasını yaptı.
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Diagne’nin sosyal medya hesabından paylaştığı videoya yansıyan sözleri camiada tepki çeken Sinan, “Kötü niyetli olmayan bir sözümün yanlış anlaşılmasından dolayı çok üzgünüm. Kırdığım, üzdüğüm kimse varsa özür dilerim” demişti.
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Takımı uğurlamaya gelen Galatasaraylı taraftarlar için, ‘Hepsi Suriyeli’ benzetmesi yapan Sinan Gümüş’ün kadro dışı kalacağı öğrenildi.
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Şaş’ın, “Kimse merak etmesin, gereğini yapacağız” dediği 25 yaşındaki hücum oyuncusu için kararın en kısa sürede verileceği öğrenildi.
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Taraftar grubu ultrAslan’ın Sinan Gümüş’ün kadro dışı bırakılması yönünde kulübe yaptığı çağrıyı alıntılayan Sinan Gümüş, “Pazar gecesi bu konuyla ilgili özür dilemiştim. O günden bu yana kulübümün veya hocamın bir şey yapmasına gerek kalmadan üzüntüm ve vicdan azabımla yaşamaya çalışıyorum. Bazı şeyleri geri alamıyorsunuz. Bu açıklamayı da (kadro dışı bırakılması yönündeki çağrı) anlıyorum. Bu vesileyle kırdığım ve üzdüğüm herkesten tekrar özür dilerim” ifadelerini kullandı.
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Kontratı sezon sonunda bitecek olan Sinan Gümüş’e yeni teklif sunulmayacak.
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Sarı kırmızılı oyuncunun menajeriyle birlikte kendisine yeni kulüp aradığı ifade ediliyor.
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Hürriyet Gazetesi Galatasaray muhabiri Ali Naci Küçük'ün haberine göre; 25 yaşındaki oyuncunun yaşanan sürecin ardından daha önce teklif aldığı Genoa ile ön protokol imzalamaya artık çok yakın olduğu ortaya çıktı.
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İkinci kez özür diledi
Maç bitimi sosyal medya hesabından özür dilemesine karşın pazar gecesi Florya’ya giden bir grup taraftarın takım otobüsünün önüne geçip oyuncuya tepki gösterdiği ifade edildi. Sinan’ın araçtan inmesini isteyen öfkeli taraftarları teknik heyet sakinleştirdi. Dün de ultrAslan grubu Sinan’a tepki gösterip ‘Gereken yapılmalı’ ifadesini kullanarak oyuncunun kadro dışı bırakılmasını istedi.
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Sinan ise “Üzüntüm ve vicdan azabımla yaşamaya çalışıyorum. Bazı şeyleri geri alamıyorsunuz. Bu açıklamayı da anlıyorum” bir kez daha özür diledi. 25 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi bu sezon sona eriyor.