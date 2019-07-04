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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Spor Arena / Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
04 Temmuz 2019 - 15:45,

Hasan Ali Kaldırım paylaşımlarıyla herkesi şok etti! Eski hali...

Fenerbahçe'nin sol bek oyuncusu Hasan Ali Kaldırım, futbolseverleri şaşırtmaya devam ediyor...

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2019-2020 sezonu öncesi futbolculardan tatil fotoğrafları geliyor fakat Hasan Ali'nin görüntüleri oldukça dikkat çekici.

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Sezon öncesi fit görüntüsünü koruyan Hasan Ali Kaldırım, sol bekte Kolarov beklentisi oluşurken adeta camiaya mesaj veriyor.

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Yaptığı çalışmalarla özellikle karın bölgesini daha da sıkı hale getiren Kaldırım'ın fiziksel görüntüsü akıllara eski hallerini getirdi.

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Geçtiğimiz günlerde Bahamalar'dan fotoğraf veren Hasan Ali Kaldırım'ın 2014-2015 sezonuna ait fotoğraflarını da arşivden çıkardık.

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2012 yılında Kayserispor'dan Fenerbahçe'ye gelen Kaldırım'ın o dönem sağlık kontrolünden geçtiği kareler fiziksel değişimi ortaya koyuyor.

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İşte Hasan Ali'nin arşiv fotoğrafları...

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Atletico Madrid'e transferi gündemde olan Eljif Elmas'ı izliyoruz;

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