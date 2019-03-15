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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Takvim
15 Mart 2019 - 10:39,

Hangi ilde hangi taraftar sayısı fazla! Şaşıracaksınız...

2018 yılının taraftar haritası araştırıldı.81 ilde en çok hangi takımın desteklendiğini ortaya çıkaran sonuçlar ise oldukça şaşırtıcı.

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1/83

İşte il il taraftar oranları...

2/83

ADANA %35 Galatasaray %23 Fenerbahçe %20 Adana Demirspor

3/83

ADIYAMAN %37 Galatasaray %24 Fenerbahçe %13 Beşiktaş

4/83

AFYONKARAHİSAR %38 Galatasaray %31 Fenerbahçe %17 Beşiktaş

5/83

AĞRI %39 Galatasaray %31 Fenerbahçe %20 Beşiktaş

6/83

AMASYA %35 Fenerbahçe %34 Galatasaray %21 Beşiktaş

7/83

ANKARA %35 Galatasaray %34 Fenerbahçe %23 Beşiktaş

8/83

ANTALYA %34 Galatasaray %33 Fenerbahçe %23 Beşiktaş

9/83

ARTVİN %35 Galatasaray %25 Fenerbahçe %16 Beşiktaş

10/83

AYDIN %38 Galatasaray %35 Fenerbahçe %18 Beşiktaş

11/83

BALIKESİR %33 Fenerbahçe %32 Galatasaray %23 Beşiktaş

12/83

BİLECİK %33 Fenerbahçe %31 Galatasaray %24 Beşiktaş

13/83

BİNGÖL %39 Galatasaray %31 Fenerbahçe %18 Beşiktaş

14/83

BİTLİS %37 Fenerbahçe %32 Galatasaray %21 Beşiktaş

15/83

BOLU %37 Galatasaray %22 Fenerbahçe %21 Beşiktaş

16/83

BURDUR %41 Galatasaray %33 Fenerbahçe %14 Beşiktaş

17/83

BURSA %30 Galatasaray %25 Fenerbahçe %24 Bursaspor

18/83

ÇANAKKALE %36 Fenerbahçe %30 Galatasaray %21 Beşiktaş

19/83

ÇANKIRI %32 Fenerbahçe %30 Galatasaray %19 Beşiktaş

20/83

ÇORUM %32 Fenerbahçe %24 Galatasaray %21 Beşiktaş

21/83

DENİZLİ %40 Galatasaray %29 Fenerbahçe %17 Beşiktaş

22/83

DİYARBAKIR %38 Galatasaray %24 Fenerbahçe %16 Beşiktaş

23/83

EDİRNE %38 Fenerbahçe %35 Galatasaray %21 Beşiktaş

24/83

ELAZIĞ %30 Fenerbahçe %27 Galatasaray %18 Elazığspor

25/83

ERZİNCAN %39 Galatasaray %31 Fenerbahçe %18 Beşiktaş

26/83

ERZURUM %40 Galatasaray %33 Fenerbahçe %16 Beşiktaş

27/83

ESKİŞEHİR %31 Eskişehirspor %29 Galatasaray %20 Fenerbahçe

28/83

GAZİANTEP %43 Galatasaray %21 Fenerbahçe %15 Beşiktaş

29/83

GİRESUN %30 Galatasaray %24 Fenerbahçe %19 Beşiktaş

30/83

GÜMÜŞHANE %29 Fenerbahçe %27 Galatasaray %20 Trabzonspor

31/83

HAKKARİ %35 Galatasaray %33 Fenerbahçe %21 Beşiktaş

32/83

HATAY %38 Fenerbahçe %32 Galatasaray %22 Beşiktaş

33/83

ISPARTA %32 Fenerbahçe %29 Galatasaray %17 Beşiktaş

34/83

İÇEL %40 Galatasaray %29 Fenerbahçe %20 Beşiktaş

35/83

İSTANBUL %37 Fenerbahçe %35 Galatasaray %25 Beşiktaş

36/83

İZMİR %36 Galatasaray %35 Fenerbahçe %20 Beşiktaş

37/83

KARS %35 Fenerbahçe %34 Galatasaray %25 Beşiktaş

38/83

KASTAMONU %35 Fenerbahçe %34 Galatasaray %21 Beşiktaş

39/83

KAYSERİ %37 Galatasaray %31 Fenerbahçe %17 Beşiktaş

40/83

KIRKLARELİ %39 Fenerbahçe %34 Galatasaray %20 Beşiktaş

41/83

KIRŞEHİR %43 Galatasaray %30 Fenerbahçe %18 Beşiktaş

42/83

KOCAELİ %33 Fenerbahçe %32 Galatasaray %21 Beşiktaş

43/83

KONYA %37 Galatasaray %33 Fenerbahçe %20 Beşiktaş

44/83

KÜTAHYA %38 Galatasaray %34 Fenerbahçe %17 Beşiktaş

45/83

MALATYA %38 Galatasaray %24 Fenerbahçe %21 Beşiktaş

46/83

MANİSA %35 Fenerbahçe %34 Galatasaray %20 Beşiktaş

47/83

KAHRAMANMARAŞ %41 Galatasaray %33 Fenerbahçe %15 Beşiktaş

48/83

MARDİN %36 Fenerbahçe %35 Galatasaray %18 Beşiktaş

49/83

MUĞLA %36 Fenerbahçe %35 Galatasaray %19 Beşiktaş

50/83

MUŞ %40 Galatasaray %32 Fenerbahçe %21 Beşiktaş

51/83

NEVŞEHİR %39 Fenerbahçe %37 Galatasaray %18 Beşiktaş

52/83

ORDU %37 Galatasaray %28 Fenerbahçe %18 Beşiktaş

53/83

NİĞDE %40 Galatasaray %34 Fenerbahçe %19 Beşiktaş

54/83

RİZE %32 Galatasaray %26 Fenerbahçe %17 Rizespor

55/83

SAKARYA %31 Galatasaray %29 Fenerbahçe %19 Beşiktaş

56/83

SAMSUN %34 Galatasaray %24 Fenerbahçe %17 Beşiktaş

57/83

SİİRT %37 Fenerbahçe %36 Galatasaray %16 Beşiktaş

58/83

SİNOP %35 Fenerbahçe %34 Galatasaray %19 Beşiktaş

59/83

SİVAS %28 Fenerbahçe %26 Galatasaray %25 Sivasspor

60/83

TEKİRDAĞ %35 Fenerbahçe %34 Galatasaray %23 Beşiktaş

61/83

TOKAT %35 Fenerbahçe %32 Galatasaray %21 Beşiktaş

62/83

TRABZONSPOR %76 Trabzonspor %10 Galatasaray %6 Fenerbahçe

63/83

TUNCELİ %35 Galatasaray %28 Fenerbahçe %27 Beşiktaş

64/83

ŞANLIURFA %41 Galatasaray %31 Fenerbahçe %16 Beşiktaş

65/83

UŞAK %39 Galatasaray %37 Fenerbahçe %17 Beşiktaş

66/83

VAN %34 Fenerbahçe %32 Galatasaray %26 Beşiktaş

67/83

YOZGAT %38 Galatasaray %33 Fenerbahçe %18 Beşiktaş

68/83

ZONGULDAK %39 Galatasaray %31 Fenerbahçe %21 Beşiktaş

69/83

AKSARAY %41 Galatasaray %32 Fenerbahçe %17 Beşiktaş

70/83

BAYBURT %34 Galatasaray %28 Fenerbahçe %16 Beşiktaş

71/83

KARAMAN %40 Galatasaray %39 Fenerbahçe %19 Beşiktaş

72/83

KIRIKKALE %34 Fenerbahçe %32 Galatasaray %21 Beşiktaş

73/83

BATMAN %40 Galatasaray %33 Fenerbahçe %15 Beşiktaş

74/83

ŞIRNAK %39 Galatasaray %35 Fenerbahçe %19 Beşiktaş

75/83

BARTIN %41 Galatasaray %32 Fenerbahçe %19 Beşiktaş

76/83

ARDAHAN %35 Fenerbahçe %34 Galatasaray %18 Beşiktaş

77/83

IĞDIR %38 Fenerbahçe %36 Galatasaray %17 Beşiktaş

78/83

YALOVA %35 Fenerbahçe %34 Galatasaray %25 Beşiktaş

79/83

KARABÜK %32 Fenerbahçe %30 Galatasaray %19 Beşiktaş

80/83

KİLİS %46 Galatasaray %33 Fenerbahçe %12 Beşiktaş

81/83

OSMANİYE %43 Galatasaray %31 Fenerbahçe %17 Beşiktaş

82/83

DÜZCE %36 Fenerbahçe %33 Galatasaray %20 Beşiktaş

83/83

Eski Milli futbolcu Rüştü Reçber'den şampiyonluk açıklaması! Başakşehir...

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