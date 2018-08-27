Halis Özkahya'yı yerden yere vurdu! 'Öyle uyanık ki...'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Toroğlu'nun hedefinde ise karşılaşmanın hakemi Halis Özkahya vardı. A Spor'da konuşan usta yorumcu şunları söyledi...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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- Antalyaspor'un golü tartışılıyor. Ofsayt yok, Antalyaspor'un ilk golü nizami. Yardımcı hakem bayrak kaldırmadı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Antalyasporlu oyuncu topla oynamaya kalkıyor. Oyuncu topla oynuyor, Beşiktaşlı oyuncunun ofsaytta olduğunu bilmiyor ki. Bilerek, isteyerek hamle yapıyor ve topla oynuyor.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Son 5-6 aydır, 'Beşiktaş iyi oynuyor.' diye bir şey duymadım. Beşiktaş hep sekiyor. Antalyaspor diyor ki, 'Sen beni zaten kale almazsın, ben top oynayacağım.'
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Çıkıyor, takır takır top oynuyor. Gol ofsayttı değildi ayrı olay. 3 tane gol yedi Beşiktaş. Oynadığın yer kendi stadın.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Talisca'nın yerine Oğuzhan'ı koyarsan Oğuzhan'ı taça atarsın. Çünkü Talisca'nın yaptığını Oğuzhan yapamaz.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Sistemi değiştireceksin, çocuğu da yakmayacaksın. Oğuzhan iyi mi oynuyor, iyi oynamıyor. Oğuzhan, Talisca varken de iyi değildi. Ama Talisca farklı bir olay, Talisca'yı bulamazsın.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Antalyaspor hakeme rağmen kazandı. Antalyaspor'a 7 sarı kart var. Neden kırmızı kart veremiyorsun? Eziksin. Halis Özkahya verdiğin kartlara bak, vermediğin kartlara bak.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Antalyasporlu futbolcularda çelik gibi irade var. Hakemin yüz ifadesine bakıyorum, inanılır gibi değil. Hakem kardeşim, maçı izle, yüz ifadene bak. Ayıptır ya! Ben seyrediyorum, inanamıyorum.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Maçın kırılma anı 66. dakikada Utku'nun Drole'ye yaptığı hareket. Net kırmızı ve faul. Yorumsuz. Öyle uyanık ki Halis Özkahya, çalsa Utku'yu atacak, çalmıyor. Faul çalsa atacak.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Şenol Güneş, 90. dakikada Quaresma'yı alarak kendi takımını baltalıyorsun. Bir tane kenardan orta atan adam var, Quaresma. Onun dışında cepheden atılan ortaların hepsini Antalyaspor alıyor. Niye alıyorsun oyundan.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Attığı her orta tehlike. O dakikalarda Quaresma gibi oyuncu alınmaz. Quaresma'yı alıp Gökhan Töre'yi oyuna sokuyorsun. Hocam pardon ya.