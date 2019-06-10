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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ajansspor
10 Haziran 2019 - 11:28,

Hakemlerden büyük skandal! Fotoğrafları ortaya çıktı...

Ünlü hakemler büyük bir skandala imza attı.

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Premier Lig'in önde gelen hakemlerinin karıştığı skandal İngiltere'de en çok konuşulan konularının başında geliyor.

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Birçoğu evli olan isimler, bir eğlence mekanında Endonezyalı kadınlarla sarmaş dolaş pozlar verdiler.

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The Sun gazetesinin haberine göre Andre Marriner, Martin Atkinson, Kevin Friend, David Coote, Roger East ve Graham Scott, Endonezya'da katıldıkları bir partide kadınlarla sarmaş dolaş oldular.

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Bu altı hakemden sadece Coote'nin bekar olduğu, diğer beş hakemin evli olduğu belirtiliyor.

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Gazete ayrıca, hakemlerin eğlendiği Endonezya'daki Batam bölgesinin bazı Batılılar ve Singapurlu iş adamları için seks turizmi noktası olarak kullanıldığını yazdı.

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Premier Lig yönetiminin bu görüntülerin ardından nasıl bir karar alacağı ise merak konusu.

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