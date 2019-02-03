Hakan Çalhanoğlu'na büyük şok! Milan...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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İtalya Serie A ekiplerinden Milan'ın formasını giyen Hakan Çalhanoğlu ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Kırmızı siyahlıların radikal kararı sonrası Milli oyuncu adeta şoka girdi.
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İtalyan basını, Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu ile ilgili flaş bir kararı kaleme aldı. İşte Milli oyuncuya dair alınan o karar ve perde arkası...
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Milan teknik direktörü Gennaro Gattuso, Hakan Çalhonoğlu ile ilgili Milan yönetimine rapor sundu.Raporda Hakan'ın takım için faydalı olabileceğine dair bilgiler bulunduğu öğrenildi.
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RAPORU HİÇE SAYDILAR
Ancak Milan yönetimi teknik direktör Gattuso ve ekibinin hazırladığı bu raporu hiçe saydı. Gazzetta dello Sport'un haberine göre Hakan Çalhanoğlu'nun takımdaki akıbeti için son 3 ayı kaldığı ifade edildi. Nitekim Milan yönetimi Hakan'ı satarak gelir elde etmek ve o geliri daha yararlı olabileceği bir ya da birkaç oyuncuya yatırım kapsamında kullanma kararı aldı.
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Bir süre önce Leipzig'in Hakan Çalhanoğlu'nu ciddi olarak transfer etmek istemesi üzerine Milan, Hakan'ı satmaya karar vermişti ancak Gennaro Gattuso, bu transferi engellemiş ve Hakan'a güvendiğini belirtmişti. Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Milan'da istenilen seviyeye hiç çıkamadı ve beklentileri karşılayamadı. 19 lig maçında forma giyen 24 yaşındaki futbolcu yalnızca 3 asist yapabildi.
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Hakan Çalhanoğlu bu sezon Avrupa Ligi'nde Arsenal'e harika bir gol atmıştı...